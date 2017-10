Bei Überholmanöver mit Traktor kollidiert

Eine Autofahrerin wurde am Mittwochmorgen in Oberneunforn bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, war die 51-Jährige kurz vor 7.45 Uhr auf der Hauptstrasse von Gisenhard in Richtung Oberneunforn unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte sie kurz vor der Ortseinfahrt einen Traktor mit zwei Anhängern überholen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Traktor. Die Autolenkerin wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Sperrung bis Mittag

Für die Spurensicherung standen Spezialisten des Kriminaltechnischen Dienstes und der Verkehrspolizei der Kantonspolizei Thurgau im Einsatz. Der Verkehr wurde durch die Stützpunktfeuerwehr Weinland umgeleitet, wie es in er Mitteilung weiter heisst.

Die Strasse zwischen Gisenhard und Oberneunforn blieb bis nach Mittag gesperrt. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. (red)