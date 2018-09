Beratung von aussen unerwünscht

«Wir haben Ruhe, Friede und Freude im Betrieb», sagte Heimkommissionspräsident Andreas Kleeli zu Beginn der Delegiertenversammlung des Zentrums für Pflege und Betreuung Weinland (ZPBW) am Mittwoch in Marthalen.

Die finanzielle und personelle Situation des Heims habe sich stabilisiert. Für 2019 ist das Budget ausgeglichen, das Minus in der Rechnung 2018 dürfte nur halb so hoch ausfallen wie befürchtet.

Offene strategische Fragen

Ab Frühling 2015 schlitterte das Heim von einer Krise zur nächsten, es kam zu vielen Kündigungen sowie Wechseln in der Heimleitung. So entstanden sehr grosse Defizite. Das ZPBW wird von Benken, Marthalen, Ossingen, Rheinau, Trüllikon und Truttikon getragen.

Doch Kleelis positive Bilanz zum aktuellen Zustand des Heims stand in markantem Gegensatz zu einem Vorkommnis im Juli – und zu dem, was an der Versammlung vom Mittwoch noch folgte. Kleeli reichte im Sommer überraschend seinen Rücktritt als Präsident der Heimkommission ein. Die Hälfte der Gemeindedelegierten drohte, ihm das Vertrauen zu entziehen. Es gab Differenzen darüber, wie stark die Kommission führen soll.

An der Delegiertenversammlung vom Mittwoch trat der Konflikt zwischen der Heimkommission und Teilen der Delegierten offen zutage. Die Kommission bat die Delegierten um 50 000 Franken, um eine Strategie für das Heim zu erarbeiten. Diese Aufgabe sollten das Institut für Verwaltungsmanagement und das Zentrum für öffentliches Wirtschaftsrecht an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) übernehmen.

Kompetenzen abgrenzen und interne Abläufe festlegen, die Statuten des ZPBW-Zweckverbands anpassen, das Heim mit der Spitex zusammenführen oder die Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Heimen in der Region prüfen: Das sind einige der offenen strategischen Fragen.

Die ZHAW hätte professionell eine Strategie entwickelt und sich dabei auf die vorliegende ­Betriebsanalyse und den Bericht über das Älterwerden im mittleren Weinland gestützt. Bei der Strategiefindung hätten auch die Delegierten der Gemeinden eingebunden werden sollen, so etwa in Arbeitsgruppen. Am Schluss hätte es einen Bericht gegeben als Entscheidungsgrundlage für die Delegierten.

«Alles auf den Tisch»

Hätte, hätte, hätte: Die Mehrheit der sechs Trägergemeinden des Pflegeheims hat am Mittwoch den Kredit über 50 000 Franken für die Strategiefindung abgelehnt. Einzig die Delegierten von Rheinau und Truttikon stimmten Ja. In der Heimkommission wurde die externe Begleitung durch die ZHAW einstimmig gutgeheissen, und auch die Rechnungs­prüfungskommission empfahl den Kredit zur Annahme.

Vor der Abstimmung äusserten sich mehrere Delegierte. Das töne ja «gut und recht», sagte etwa Judith Waser, Gemeinderätin aus Trüllikon. Sie kritisierte aber den hohen Betrag, zumal die Gemeinden erst kürzlich ein hohes Defizit des Heims begleichen mussten. Daher komme der Antrag der Kommission «etwas früh». Gemeinderat Daniel Stahl aus Ossingen wurde deutlicher.

Wieso man für «so ein Papier» so viel Geld ausgeben müsse, fragte er. Der Gemeinderat Ossingen lehne den Kredit «ganz klar ab». Für neue Statuten gebe es ja schliesslich Mustervorlagen des Kantons, die man verwenden könne. Und dann zielte Stahl voll auf Emotionen: «Wer bezahlt die 50 000 Franken? Jeder Heimbewohner zahlt 500 Franken, damit wir eine neue Strategie erstellen können.»

Die Delegierten von Benken, Marthalen und Trüllikon argumentierten ähnlich. Die Fest­legung einer Strategie, fuhr Stahl fort, sei wenn schon Sache der Gemeinden. Anders sah dies ­Sergio Rämi, Gemeindepräsident von Truttikon. Der Zeitpunkt für die Frage, wohin das Heim gehen soll, sei jetzt der richtige.

Er wolle einmal «alles auf dem Tisch» haben, sagte Rämi. Man könne nicht mit dem Zweckverband und seinen alten Strukturen so weiterfahren. Auch Kleeli konterte den Gegnern: «Wir sind echt in einem Kompetenzproblem.» Es sei die Kommission, welche die Strategie erarbeiten müsse, und nicht die Gemeinden oder deren Delegierte. Tatsächlich heisst es in den Heimstatuten zu den Kompetenzen der Kommission unter dem ersten Punkt: «Erarbeitung der strategischen Ausrichtung des Verbands».

«Unbequeme Fragen»

Zum neuen Heimkommissionspräsidenten wurde Olaf Pfeifer aus Benken gewählt, die Delegierten aus Truttikon und Benken enthielten sich der Stimme.

In seiner Abschlussrede sagte Kleeli, dass die Rolle der Gemeindedelegierten in Abgrenzung zur Heimkommission, die Kompetenzen und Entscheidungsprozesse neu geregelt werden müssten. Viele der Probleme in den letzten Jahren seien auf solche Unklarheiten zurückzuführen, «was die Betriebsanalyse mit ihren unbequemen Fragen klar zutage befördert hat».

Das Ziel der abgelehnten Strategiefindung wäre die Klärung ebendieser Unklarheiten ge­wesen.

(Der Landbote)