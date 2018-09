Bewilligung für Mahnmal fehlt

Er wiegt 30 Tonnen und steht seit Ende August nördlich von Marthalen an der Hauptstrasse Richtung Rheinau. Sogar der Zürcher Regierungsrat Markus Kägi erwähnte den Felsbrocken kürzlich in einer Rede vor der Weinländer Endlager-Regionalkonferenz. Der graue Koloss ist ein Mahnmal des Vereins Like (Ländliche Interessengemeinschaft kein Endlager im Weinland).

«Die Bewilligungsfähigkeit des Steins ist in einem nachträglichen Verfahren zu prüfen»Beat Metzger,

Gemeindeschreiber

Der hinkelsteinartige Fels, vom Verein «Teufelsstein» genannt, steht auf dem privaten Boden von Landwirt Jürg Rasi, dem Präsidenten von Like. Würde das Atommülllager im Weinland gebaut, käme das Tor zum Endlager voraussichtlich vor Rasis Haustüre zu stehen. Es handelt sich dabei um den Hauptzugang ins geologische Tiefenlager.

Diese Anlage wäre fast so gross wie die Winterthurer Altstadt. In ihr würde der angelieferte hochradioaktive Abfall von den Transport- in die Endlagerbehälter gepackt und danach ins unterirdische Lager befördert.

Baugesuch nachreichen

Das Gerücht kursiert seit einiger Zeit, nun hat die Marthaler Gemeindekanzlei es auf Anfrage bestätigt: Ja, es stimme, der Verein Like habe für den Felsbrocken keine Bewilligung eingeholt.

Rasi sei aufgefordert worden, ein Baugesuch einzureichen. Die Bewilligungsfähigkeit des Steins sei in diesem nachträglichen Verfahren zu prüfen, teilt Gemeindeschreiber Beat Metzger mit.

Folgendes Szenario: Der Fels wird zwangsweise entfernt, und der Verein Like kann sagen: Gegen einen so kleinen Felsen und Verein geht man vor, nicht aber gegen das drohende grosse Endlager. Wie beurteilt der Marthaler Gemeinderat dieses Szenario? Das könne zurzeit noch nicht beantwortet werden.

