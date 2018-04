Bis zu 100 Biber tot aufgefunden

Es geschah nicht am helllichten Tag, sondern in finsterster Nacht. Ein Redaktionskollege war zu vorgerückter Stunde zwischen Andelfingen und Humlikon mit dem Auto unterwegs, als er im Scheinwerferlicht plötzlich einen Biber auftauchen sah.

Das geschützte Nagetier trottete vom Seltenbach herkommend unvermittelt auf die Strasse und überquerte diese sodann – dank einem genügend grossen Abstand zum Auto – unbeschadet.

Biber sind nachtaktiv und an Land eher behäbig, dies erhöht das Risiko von Unfällen.







Andere Biber hatten da weniger Glück. «Aufgrund der Rückmeldungen der Jagdaufseher lässt sich heute sagen, dass vom 1. April 2017 bis zum 31. März 2018 im Kanton Zürich mindestens neun Biber dem Strassenverkehr zum Opfer gefallen sind», sagt Jürg Zinggeler von der kantonalen Jagd- und Fischereiverwaltung. «Ein Biber wurde zudem vom Zug überfahren.»

Die Ursache für den Tod von weiteren elf Tieren lasse sich nicht genau bestimmen. Denkbar seien Krankheiten, Hunderisse oder schlicht Altersschwäche, meint Zinggeler. Im Vorjahr wurden insgesamt 24 Biber tot aufgefunden. Damals wurden laut dem Kanton mindestens sieben Tiere von Verkehrsteilnehmern überfahren.

Fest steht auch: «Etwa 80 bis 90 Prozent der toten Biber werden jeweils im Weinland gefunden, dem klaren örtlichen Schwerpunkt der Biberverbreitung im Kanton Zürich», sagt Zinggeler.

Innert der vergangenen sechs Jahre haben die Wildhüter im Weinland bis zu 100 tote Biber registriert (ganzer Kanton: rund 120 tote Tiere). Eine der häufigsten Todesursachen auch hier: der Strassenverkehr.

Jungbiber auf Wanderschaft

Dass Biber überhaupt dem rollenden Verkehr zum Opfer fallen, hat laut Urs Wegmann, Leiter der Biberfachstelle des Kantons Zürich, vor allem zwei Gründe: «Erstens müssen sich die Jungbiber, wenn sie etwa zwei Jahre alt sind, ein neues Revier suchen und überqueren dabei auf ihren Wanderungen nicht selten stark befahrene Strassen.»

Und zweitens versuchten Biber oft auch deshalb auf die andere Strassenseite zu gelangen, «weil sie auf Nahrungssuche in landwirtschaftlichen Kulturen sind».

Denn auf dem Speiseplan stehen beim korpulenten Nagetier nicht nur Zweige, Rinden und Blätter von gefällten Bäumen, sondern auch Zuckerrüben, Mais oder Getreide. Da Biber dämmerungs- und nachtaktive Tiere sind und an Land eher behäbig unterwegs, erhöhe dies laut Wegmann das Risiko, dass sie überfahren werden.

Fragen an den Kanton

Obschon die Biberpopulation sowohl im Weinland als auch im ganzen Kanton weiter wächst und die Tiere laufend neue Gewässerabschnitte besiedeln (im ganzen Kanton leben mittlerweile rund 400 Tiere), werfen die tot aufgefundenen und teils überfahrenen Tiere Fragen auf.

Müsste der Kanton an gewissen Strassenabschnitten nicht präventive Massnahmen, wie Rampen, Strassenzäune oder Verkehrsschilder in Erwägung ziehen? Wird für den Schutz der Tiere wirklich genug getan?

«Wenn Anwohner vermuten, dass in ihrem Gebiet besonders viele Biber Opfer des Strassenverkehrs geworden sind, sind wir für Hinweise offen und dankbar.»



Der Kanton winkt ab. «Obschon die Zahl der tot aufgefundenen Tiere seit 2011 zugenommen hat, besteht kein Grund zur Beunruhigung», sagt Zinggeler. Denn die Zahlen bewegten sich noch im normalen Rahmen. Es seien deshalb auch keine präventiven Massnahmen geplant. «Ein solcher Aufwand wäre zum heutigen Zeitpunkt unverhältnismässig und deshalb nicht gerechtfertigt.»

Appell an Bevölkerung

Trotzdem ist klar: Die Zahl der tot aufgefundenen Biber ist im Kanton Zürich in den letzten Jahren um ein Mehrfaches stärker angestiegen, als das Populationswachstum im gleichen Zeitraum. Registrierte man 2011 noch gerade mal zwei tote Biber, waren es 2016 bereits über zwanzig. Philip Taxböck, Biberfachmann und Projektleiter bei Pro Natura, weiss um das Problem.

Sein Appell richtet sich aber vorerst nur an die Bewohner im Weinland. «Sollten Anwohner überzeugt sein, dass in ihrem Gebiet in der Vergangenheit besonders viele Biber Opfer des Strassenverkehrs geworden sind, so sind wir für entsprechende Hinweise sicher offen und dankbar.»

Denn wenn sich zeigen sollte, dass es tatsächlich solche neuralgischen Punkte gibt, «würden wir versuchen gemeinsam mit dem Kanton nach einer entsprechenden Lösung zu suchen, die Stelle für Biber sicherer zu machen», sagt Taxböck. So wie bereits zuvor im Nachbarkanton.

Biberschild im Thurgau

Dank der Zusage eines Landbesitzers gelang es Taxböck im Kanton Thurgau vor einiger Zeit an einem besonders gefährlichen Strassenabschnitt mit einem selbst gebauten Verkehrsschild auf die Biber und ihre Wanderungen aufmerksam zu machen.

«Ich könnte mir deshalb durchaus vorstellen, dass es unter Umständen auch im Weinland Sinn machen kann, passende Schilder zu platzieren.»