Bund lehnt Name Wyland-Süd ab, Ja zu Weinland-Süd

Sollten Adlikon, Andelfingen, Henggart, Humlikon, Kleinandelfingen und Thalheim an der Thur per 1. Januar 2023 fusionieren, würde die neue Gemeinde Wyland-Süd heissen. So will respektive wollte es die Steuerungsgruppe des Projekts, bestehend aus den Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten. Doch nun ist aus Bern ein Nein eingetroffen. Wie die Gruppe in einer Medienmitteilung schreibt, sei der Name Wyland-Süd nicht genehmigungsfähig. Gegen den alternativen Namensvorschlag in Schriftsprache, Weinland-Süd, haben die Bundesstellen hingegen keine Einwände.

Fehlende offizielle Rechtschreibung als Problem

Nach eigenen Abklärungen schrieb der «Landbote» bereits am 12. Juni 2019, dass der Name Wyland-Süd nicht bewilligungsfähig sein wird. (Hier geht es zum Artikel) Anders sah dies das kantonale Gemeindeamt: Es gebe einen Spielraum, sodass Gemeindenamen in Dialekt nicht von vorneherein ausgeschlossen seien. Das Bundesamt für Landestopografie schreibt in seiner Begründung, dass die Schreibweise Wyland-Süd nicht eindeutig sei, da es für die Mundartschreibweise keine offizielle Rechtschreibung gebe.

Die geografische Eindeutigkeit des Namens Weinland-Süd hält der Bund dank des Zusatzes «Süd» nun offenbar für gegeben, obwohl zum südlichen Weinland auch die Gemeinden des Flaachtals gehören. In Umfragen und an den sechs Bevölkerungsworkshops schnitt der Name Wyland- respektive Weinland-Süd nicht gut ab. Ob die Steuerungsgruppe am Namen festhält, lässt sie in ihrer Mitteilung noch offen.