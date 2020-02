Bundesamt kann Nagra keine Vorgaben machen zu Standort der «heissen Zelle»

Die Frage treibt das Weinland, die weitere Region und sogar die Stadt Winterthur um: Kann die «heisse Zelle» ausserhalb der Region gebaut werden, sollte der Standortentscheid für das Endlager dereinst aufs Weinland fallen? In dem Hochsicherheitsbau werden die in Castorbehältern hertransportieren hoch radioaktiven Abfälle in kleinere Behälter umverpackt und danach hinab ins Tiefenlager gebracht.

Die «heisse Zelle» wäre das grösste und somit weitherum sichtbare Gebäude des Tors zum Endlager. Ausserdem gibt es die Angst, dass im Falle einer Havarie das Grundwasservorkommen am Rhein verseucht werden könnte, das für den Kanton Zürich und Deutschland sehr wichtig ist. Obwohl: Die zuständigen Bundesämter und die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) teilen diese Angst wegen des Grundwassers nicht. (Das sagten sie zuletzt auch am Wochenende).

Blick hinter die Kulissen

Die «heisse Zelle» ist schon seit mehreren Jahren ein heisses Eisen – keine Region will sie bei sich haben. Nun gewährt ein Briefwechsel zwischen dem Vorstand der Regionalkonferenz und dem Bundesamt für Energie (BFE ) vertiefte Einblicke ins das Ringen hinter den Kulissen. Die Briefe, die dem «Landboten» vorliegen, wurden im Dezember 2019 und Januar 2020 verfasst. Das BFE hat bei der Suche nach einem Standort für das Endlager zwar die Federführung inne. Es muss sich dabei aber an ein vom Bundesrat 2008 verabschiedetes Drehbuch halten – den Sachplan Geologische Tiefenlager.

«Das Bundesamt für Energie kannd der Nagra weder Vorgaben für die Erstellung einer externen Brennelementverpackungsanlage machen noch dafür eine Standortsuche auf der ‹weissen Karte› vorschreiben»schreibt das Bundesamt für Energie

Das Wichtigste aus dem Antwortbrief des BFE an den Vorstand der Regionalkonferenz: Allein die Nagra könne alternative Standortvorschläge für die «heisse Zelle» machen. Dies entspreche dem Prinzip, das seit Beginn des Sachplans gelte. Eine Prüfung von Standorten ausserhalb der Regionen müssten diese selber fordern, das BFE werde der Nagra dafür keinen Auftrag erteilen.

«Auf der weissen Karte»

Die Weinländer Regionalkonferenz hatte ihre Forderung beim Bundesrat platziert, der diese aufnahm, aber nur teilweise: Die Nagra kann Standorte für die «heisse Zelle» ausserhalb der Endlagerregionen vorschlagen.«Pflichten oder Vorgaben hat der Bundesrat nicht festgelegt», heisst es im BFE-Brief weiter. Sprich: Die Nagra kann, muss aber nicht alternative Standorte vorschlagen für das Bauwerk, das auch Brennelementverpackungsanlage (Beva) genannt wird. An diese Vorgabe des Bundesrates muss sich auch das BFE halten. Daher «kann das BFE der Nagra weder Vorgaben für die Erstellung einer externen Beva machen noch dafür eine Standortsuche auf der ‹weissen Karte› vorschreiben». Der Regionalkonferenz stehe es indes frei, schreibt das BFE weiter, von der Nagra alternative Orte für die «heisse Zelle» zu fordern. «Es wäre in der Folge an der Nagra zu entscheiden, ob sie solche Standorte prüfen und zur Diskussion stellen will oder nicht.»

Aus dem vorausgehenden Brief des Vorstandes der Regionalkonferenz ans BFE ist ein Wunsch herauszulesen – oder eine enttäuschte Hoffnung: Man erwarte, dass «das BFE seine Führungsrolle wahrnimmt». Es sei für den Vorstand nicht nachvollziehbar, warum die Nagra den Vorgaben des Bundesrates nicht Folge leiste. Er kritisiert, dass die Nagra und die Entsorgungspflichtigen, also die Betreiber der Kernkraftwerke (KKW), als alternative Standorte für die «heisse Zelle» nur das Zwischenlager bei Würenlingen sowie die beiden KKW Leibstadt und Gösgen prüfen. Wobei: Die Betreiber der beiden Kraftwerke brachen ihre Prüfung vorzeitig ab (siehe Kasten unten). Der Vorstand erwarte, dass das BFE von der Nagra klare Vorgaben für die Erstellung einer externen «heissen Zelle» verlange. «Ein möglicher externer Standort soll auf der ‹weissen Karte› gesucht werden können.» Kosteneinsparungen und Synergien mit bestehenden nuklearen Anlagen dürften dabei kein Kriterium sein.

Keine «heisse Zelle» bei den Kernkraftwerken Gösgen und Leibstadt – warum?

Der Ärger im Weinland war gross nach einer Mitteilung im November 2019. Damals gaben die Betreiber der Kernkraftwerke (KKW) Leibstadt (AG) und Gösgen (SO) bekannt, dass sie die Platzierung der «heissen Zelle» auf ihrem Werkgelände nicht weiter prüfen. Als Reaktion darauf platzierten kürzlich über 80 Zürcher Kantonsräte eine Interpellation beim Regierungsrat. Warum aber brachen die Betreiber der beiden Atomkraftwerke die Prüfung ab? Die Antwort gab Michaël Plaschy an der Vollversammlung der Regionalkonferenz vom letzten Samstag. Er ist Geschäftsleiter des KKW Gösgen und Verwaltungsratsmitglied des KKW Leibstadt. Seine Ausführungen hatten zur Folge, dass danach niemand aus der Versammlung eine Frage stellte oder weiter Kritik am Entscheid der Kraftwerksbetreiber übte. Die Platzierung auf einem der beiden Werkgelände mache keinen Sinn, sagte Plaschy. Denn die beiden Kraftwerke würden nach 60 Betriebsjahren voraussichtlich um das Jahr 2040 abgeschaltet und danach zurückgebaut. Doch zwischen dem Ende des Rückbaus und der Eröffnung des Endlagers voraussichtlich 2060/2070 klaffe eine zu grosse Lücke. Das heisst: Die «heisse Zelle» würde auf einem Gelände in Betrieb genommen, wo gar kein AKW mehr liefe. Damit seien Synergien unmöglich, so Plaschy weiter. Auch dementierte er die Gerüchte, wonach die Politik auf die beiden Werksbetreiber Druck ausgeübt haben soll.(mab)

Trinkwasser und Castorzüge

Via den Zweckverband Regionalplanung Winterthur und Umgebung (RWU) ist auch die Stadt Winterthur Mitglied in der Weinländer Regionalkonferenz. Den RWU-Sitz hat der Winterthurer Stadtrat (FDP) Stefan Fritschi inne. Die Debatte um die «heisse Zelle» betrifft die Stadt unmittelbar. Denn Winterthur besitzt unweit des möglichen Tors zum Endlager ein Nutzungsrecht am mächtigen Grundwasserstrom des Rheins. Und etwa im Jahr 2035 ist sogar der Bau einer Wasserpipeline von dort nach Winterthur geplant.

Die Stadt Winterthur respektive die RWU befindet sich allerdings in einem Zielkonflikt. Einerseits wehrt sie sich gegen Castorzüge durch den Winterthurer Hauptbahnhof, sollte das Endlager dereinst im Weinland gebaut werden. Andererseits will auch sie das Grundwasser am Rhein schützen. Der Konflikt: Würde die «heisse Zelle» ausserhalb des Weinlandes gebaut, hätte dies zwar einen besseren Schutz des Grundwassers zur Folge. Aber umgekehrt würde dies dazu führen, dass sich die Zahl der Castorzüge vervielfachen würde. Die Rede ist von sieben- bis zehnmal mehr Zügen. Warum? Weil die ausserhalb der Region in die Endlagerbehälter gepackten Abfälle zusätzlich ummantelt werden müssten. Das zusätzliche Verpackungsmaterial wäre für den sicheren Transport per Bahn nötig, würde aber das Volumen und damit eben die Zahl der Züge vervielfachen.

«An einen Tisch kriegen»

«Mir ist dieser Zielkonflikt sehr bewusst», sagt Stadtrat Fritschi. Mit dem aktuellen Wissensstand würde er bevorzugen, «wenn die ‹heisse Zelle› an einem andern Ort wäre als das Endlager». Man sei sehr interessiert, dass die Trinkwasserreserven bei Rheinau erhalten werden. In den nächsten Monaten plane der Stadtrat, die verschiedenen Akteure (Nagra, BFE, Kritiker u.a.) an einen Tisch zu kriegen, «um sich eine umfassende Meinung zu bilden».