«Das Tal ist schon eine Einheit»

Es ist eine bunt gemischte Gruppe, die sich für eine Fusion im Stammertal einsetzt: Junge, Ältere, Frauen und Männer aus allen betroffenen Gemeinden werben für ein Ja am 24. September. Trotz verschiedener Hintergründe sind sie sich einig: Die Gemeindegrenzen zwischen Waltalingen, Unterstammheim und Oberstammheim sind überfällig.

Am vergangenen Samstag haben sie dem «Landboten» in Unterstammheim ihre wichtigsten Argumente für eine Fusion vorgestellt. Organisiert hat das Treffen die Gruppe «InFusion». Dies, nachdem sich Fusionsgegner in den Abstimmungskampf eingeschaltet hatten.

Weg mit Doppelspurigkeiten

Aktiv ist die Gruppe «InFusion» aber schon deutlich länger. Sie hat sich Anfang 2012 talübergreifend gebildet. «Unser Ziel damals war eine unvoreingenommene Prüfung einer Fusion», sagt Werner Straub aus Oberstammheim. Der abschliessende Bericht der Steuergruppe spreche nun klar für eine Fusion.

«Vielfalt und Offenheit ist unsere Stärke»Werner Straub,

Fusionsbefürworter

Die Gruppe bestehe deshalb inzwischen aus über zwei Dutzend Personen, die sich immer wieder für einen Zusammenschluss einsetzen. «Vielfalt und Offenheit ist unsere Stärke», sagt Straub. Am Gespräch in Unterstammheim sind aber nicht nur Personen dabei, die sich zur Gruppe zählen, sondern ein erweiterter Kreis.

Gastgeber des Treffens ist Thomas Feer. Der 59-jährige Informatiker ist überzeugt, dass mit einer Fusion unnötige Doppelspurigkeiten in den Gemeindeverwaltungen beseitigt werden können. «Die Gemeindegrenzen bestehen nur noch auf dem Papier», sagt er. «Im Alltag spielen sie jedenfalls keine Rolle.»

Um dies zu veranschaulichen, spielt er den Ball der Reihe nach den Anwesenden zu, etwa Annemarie Farner aus Unterstammheim. Die 67-Jährige war acht Jahre Gemeinderätin und engagierte sich 20 Jahre lang in der talübergreifenden Altersheimkommission.

Sie hat dort erlebt, dass Entscheidungswege oft lang sind, da jeweils Vertreter aus allen drei Gemeinden grünes Licht geben müssen. «In einer fusionierten Gemeinde wäre das viel einfacher», sagt sie. Es müssten zudem weniger Delegierte für Zweckverbände gefunden und bezahlt werden. «Dadurch werden Ressourcen für anderes frei.»

Gisela Keller aus Unterstammheim nickt. Sie stört vor allem, wie sich der Abstimmungskampf in den letzten Wochen entwickelt hat. «Es kursieren Schlagwörter und Gerüchte, die teilweise falsch sind», sagt die 54-jährige. So werde nach einer Fusion etwa kein neuer Verwaltungspalast gebaut, wie das behauptet werde. «Die Verwaltung wird mit einer Fusion insgesamt schlanker.»

«Die Gemeindegrenzen bestehen nur noch auf dem Papier. Im Alltag spielen sie jedenfalls keine Rolle.»Thomas Feeer,

Fusionsbefürworter

Denn vieles müsste nicht mehr drei Mal gemacht werden. Politisch aktiv ist die Geschäftsfrau nicht. Sie sei bei Erneuerungswahlen aber regelmässig angefragt worden, ob sie kandidieren wolle. Das zeige: «Es ist nicht leicht, in allen drei Gemeinden genügend geeignete Behördenmitglieder zu finden.»

Mehrmals betont wird in der Runde, dass die Gemeinden gesellschaftlich längst zusammengewachsen sind. «Die Solidarität zwischen den Dörfern ist sehr schön», sagt zum Beispiel Priska Frei aus Oberstammheim. Die 40-Jährige ist vor zehn Jahren ins Stammertal gezogen. Ihre Kinder seien in der fusionierten Schulgemeinde gross geworden und kennen es nicht anders. «Das funktioniert gut.»

Für die Freiheit

Auch Pascal Reutimann aus Guntalingen lobt den Zusammenhalt. Der 19-Jährige ist im Turnverein und spielt Handball. «In meinem Umfeld stimmen alle Ja. Es geht um unsere Zukunft.» Er befürchtet, dass die heutige Freiheit verloren gehen könnte, wenn die Gemeinden irgendwann vom Kanton faktisch zur Fusion gezwungen würden.

Felix Meyer, Vorstandsmitglied im Gewerbeverein aus Oberstammheim, sieht es ähnlich: «Wir sollten zusammenführen, was zusammen gehört.»

Und Jakob Ulrich, ein «Ur-Guntalinger» plädiert für eine Fusion, weil diese die Zusammenarbeit der Dörfer vereinfache. Den Gemeindeversammlungen in Waltalingen würde der 62-Jährige Landwirt nicht nachtrauern. «Eine gemeinsame Versammlung wäre sicher spannender.»

Ein ganz anderes Argument bringt Viktor Ledermann ein. Der 59-Jährige war 14 Jahre lang Gemeindeschreiber in Waltalingen und sagt: «Bürgernähe wäre bei dieser Grösse weiterhin vorhanden. Zudem hätte die gemeinsame Verwaltung Vorteile, etwa längere Öffnungszeiten und einfachere Stellvertreterlösungen.» Marianne Bilger aus Unterstammheim spricht sich zudem für eine Einheitsgemeinde aus. Diese könnte das Verständnis der beiden Behörden erhöhen, da Schulpfleger und Gemeinderäte am selben Tisch sitzen würden.

Der Hauptgrund, weshalb sie sich engagiere, sei aber ein anderer: «Wenn ich vom Turm auf dem Stammerberg ins Tal schaue, sehe ich eine Einheit.»

