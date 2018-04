Das Weinland erhält Entwicklungshilfe

Triumph schwang mit in Hannes Huggels Stimme, als er als Sprecher der regionalen Förderorganisation Pro Weinland gestern verkündete, dass seine Region Unterstützungsgelder des Bundes zugute habe.

Pro-Weinland

Das Seco hat aufgrund einer ZHAW-Studie, die der Gemeindespräsidentenverband des Bezirks Andelfingen (GPVA) 2016 in Auftrag gegeben hatte, entschieden. Die Studie zeige, dass sich das Weinland bezüglich «Gemeindestrukturen, -finanzen und Bevölkerungsdichte» kaum vom Zürcher Oberland unterscheide, sagte Felix Juchler, Geschäftsleiter von Pro Weinland.

Zum Beispiel Honig und Holz

Die Gelder spricht der Bund seit 2006 im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP). Im Kanton Zürich hat bisher ein Gebiet, das Zürcher Berggebiet, mit 1.2 Millionen Franken jährlich profitiert. Das bekannteste Produkt aus dieser Region ist «Natürli».

Unter diesem Label verkauft das Berggebiet heute nicht nur Regionalprodukte wie Käse, Schinken, Honig, Holz und Tee, sondern es vermarktet mit dem Label auch Bike-Touren, Naturerlebnisse für Schulklassen und Besuche auf Bauernhöfen.

Projekte in diesem Stil müssen die Weinländer nun erarbeiten. Pro Weinland und der GPVA machten gestern klar, dass es nun an den Wirtschaftsakteuren, also den Verbänden und Vereinen der Region sei, Projekte aufzugleisen, die man dem Seco vorschlagen könnte. «Die Zeit ist knapp», sagte Huggel. «Damit wir das zum fliegen bringen, braucht es die Unterstützung der ganzen Bevölkerung.» Der Ball liege nun bei ihr. (Der Landbote)