Dem «Aal-Gemetzel» schneller ein Ende setzen

Von einem «Aal-Gemetzel» ist die Rede. «Verletzte, verstümmelte, zerhackte» Aale, seien dieser Tage im Rhein zu sehen.Die Tiere würden in den Turbinen von Wasserkraftwerken verenden, schreiben der Schweizerische Fischerei-Verband (SFV) und die Gewässerschutzorganisation Aqua Viva in einer Medienmitteilung. Und sie liefern das Fotomaterial zu den Beschreibungen mit. Die Wasserkraftwerke seien «eigentliche Todesfallen».

Teil von Aqua Viva ist seit 2012 der ehemalige Rheinaubund, der sich gegen den Bau solcher Kraftwerke wehrte. Auch gegen jenes in Rheinau ging er vor, allerdings ohne Erfolg.

Der Rhein mit seinen 21 Grosskraftwerken stelle ein besonders grosses Problem für wandernde Fische dar, schreiben der SFV und Aqua Via weiter. Das Kraftwerk in Schaffhausen sei das erste, dass die Aale aus dem Bodensee auf der Wanderung zurück ins Meer passieren. Dort und in Rheinau seien oft besonders viele tote Tiere zu sehen. Aus dem Atlantik

Die Aale schlüpfen laut einer Dokumentation des Bundesamts für Umwelt (BAFU) im Atlantik im Meeresgebiet Sargassosee unweit des karibischen Bermudadreiecks. Die Tiere reisen in europäische Fliessgewässer, unter anderem eben in den Rhein. Sind sie geschlechtsreif, leite der Instinkt sie zurück an ihren Geburtsort. Innerhalb eines Jahres legen die Aale demnach Distanzen von über 5000 Kilometer zurück – zumindest theoretisch. Denn nur wenige kommen laut dem BAFU tatsächlich in den Laichgründen an und können sich dort fortpflanzen. Unterwegs lauern einige Hindernisse, von der Befischung im Mündungsgebiet über die Verschmutzung der Gewässer sowie eben zahlreiche Kraftwerke in europäischen Binnengewässern.