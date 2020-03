Den Alltag dank Freiwilligen bewältigen

Manuela Pezone ist überwältigt. Am Freitag hat sie in der geschlossenen Facebook-Gruppe «Zürcher Weinland Forum» zu Unterstützung aufgerufen. Unter «#weinlandhilft» sollten sich Freiwillige melden, die für Personen, die zur Corona-Risikogruppe gehören, einkaufen und Medikamente besorgen.

«In solchen Zeiten eine so grosse Solidarität zu erleben, ist sehr emotional.»Manuela Pezone

Der Beitrag wurde fleissig geteilt, diverse Personen kommentierten, dass sie bereit seien, sich zu engagieren. So viele, dass die Initiantin eine weitere, eigene Facebook-Gruppe «Weinland hilft» für die Helfer und Helferinnen gründete. «In solchen Zeiten eine so grosse Solidarität zu erleben, ist sehr emotional.» Pezone kann auf einen Pool aus über 150 Leuten zurückgreifen, «das Weinland ist abgedeckt», sagt sie. Rund 31’500 Menschen leben im Bezirk Andelfingen.

Hotline eingerichtet

Inzwischen gelte das Angebot für alle Menschen,die sich in Selbst-Isolation oder Selbst-Quarantäne begeben wollen oder müssen. Pezone wurde von einem Artikel in der Gratiszeitung «20 Minuten» dazu inspiriert, die solidarische Aktion zu starten. Die Initiantin der Gruppe «Helfende Hand Jonschwil SG» bot in diesem Artikel an, potenziellen Nachahmern der Aktion Hand zu bieten. Die Kleinandelfingerin Pezone zögerte nicht lange: «Ich habe kaum darüber nachgedacht, sondern die Idee super gefunden und beschlossen, das im Weinland auch anzubieten. Mein Mann, eine Freundin und liebe Nachbarn haben mich von Anfang an unterstützt.»

Gemeinden suchen Hilfe

Unter www.hilf-jetzt.ch sind weitere Freiwilligengruppen zu finden, die in den letzten Tagen entstanden sind. Nebst jener im Weinland gibt es fünf weitere in der Region und sechs in den Stadtquartieren. Um möglichst viele ältere Menschen zu erreichen, sind auf dieser Website auch Vorlagen für Quartierbriefe zum Ausdruck bereit, die mit Telefonnummern versehen und lokal aufgehängt werden können. Eine weitere Möglichkeit, sich zu vernetzen, ist die App «Five up», die unter anderem vom Schweizerischen Roten Kreuz genutzt wird.

«Die Gemeindeverwaltung führt ab sofort eine Liste mit allen Freiwilligen und bietet im Notfall entsprechend auf»Aus einer Mitteilung der Gemeinde Wiesendangen

Aber auch die Gemeinden sehen sich in der Pflicht, Freiwillige zu vermitteln. Etwa Wiesendangen: «Die Gemeindeverwaltung führt ab sofort eine Liste mit allen Freiwilligen und bietet im Notfall entsprechend auf», heisst es in einer Mitteilung von Montagmorgen. Gestern hätten sich bereits erste Personen gemeldet, sagt Gemeindeschreiber Martin Schindler. «In erster Linie versuchen wir aber über Samaritervereine, Zivilschutz und Feuerwehren zu helfen.» Denkbar wäre, die Freiwilligen für Kinderbetreuung oder die Unterstützung der Risikogruppe anzufragen. Falls man die Freiwilligen aber für Einkäufe einsetzen würde, müsste man sie auch entsprechend ausrüsten, um das Infektionsrisiko zu senken, so Schindler.

In Elgg und Schlatt haben ebenfalls die Behörden beschlossen, einen Freiwilligen-Pool einzurichten. Interessierte melden sich am besten über die jeweilige Corona-Hotline der Gemeinden (Elgg: 052 368 55 72, Schlatt: 052 550 52 34).

Helfende Hände sind auch in Neftenbach gefragt. «Wir sind dankbar, wenn sich Freiwillige engagieren», sagt Gemeindeschreiber Martin Schmid. Melden könne man sich über die Telefonnummer oder Mailadresse der Verwaltung. In den nächsten Tagen werde man noch genauer informieren, unter anderem mit einem Merkblatt bezüglich Einkaufsdienst. «Damit die Verhaltens- und Hygienemassnahmen befolgt werden.» Der direkte Kontakt solle vermieden werden.

Die freiwillige Nachbarschaftshilfe zu intensivieren, daran appelliert auch der Stadtschreiber von Illnau-Effretikon, Peter Wettstein. «Zudem sind wir daran, für Notfälle ein Hilfsangebot der Stadt aufzubauen.»

Das geschieht momentan auch in Seuzach, wie der stellvertretende Gemeindeschreiber Marco Tigani sagt. Auch hier sollte man sich unter der eigens eingerichteten Corona-Hotline 052 320 40 40 melden.

«Wir denken an euch»

Pezone von «Weinland hilft» hat inzwischen ein altes Handy mit einer Prepaidkarte ausgestattet und eine Hotline für Personen eingerichtet, die froh um die Erledigung des Einkaufs wären (077 500 03 21). Bisher hüte sie das Telefon, es hätten sich aber auch schon Helfer und Helferinnen anerboten, sie dabei zu unterstützen, so Pezone.

Allerdings sei es bisher eher ruhig. Sie geht davon aus, dass alle ihre Einkäufe noch selber organisieren können. Pezone hat einen Flyer kreiert, den sie und weitere Freiwillige in die Briefkästen legen und der in Apotheken, Drogerien und Spitexstellen abgegeben wird. Für die Gemeinden hat sie eine Liste erstellt, auf der Helfer und Helferinnen und deren Kontaktdaten angegeben sind. Und die Sprachen, die sie sprechen: «Wir decken nebst Schweizerdeutsch auch Englisch, Französisch, Italienisch, Arabisch, Türkisch und Portugiesisch ab.»

Unter der aktuellen Situation leiden auch ältere Personen, die im Altersheim leben. Zwar sind sie gut versorgt, doch aufgrund des kantonalen Besuchsverbots sind ihre Kontakte mit Angehörigen reduziert. In Bauma hat das Alters- und Pflegeheim Böndler deshalb die Aktion «Wir denken an euch» gestartet. «Zeige unseren Bewohnerinnen und Bewohnern, dass du in dieser Zeit an sie denkst, und schicke ihnen einen Text, ein Gedicht, eine Zeichnung oder ein Foto.» All dies werde an einer Wand aufgehängt, damit die Bewohner wissen, dass sie nicht vergessen würden.