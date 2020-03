Der Bierliebhaber und seine Eigenkreationen

Die Voraussetzungen waren ideal. Seit rund 20 Jahren degustiert sich Francis Rubli in regelmässigen Ferien in England durch die dortige Biervielfalt. Zu seinem 35. Geburtstag vor vier Jahren bekam er von Freunden Biere aller Art geschenkt und von seiner Frau ein Bierbrauset, zu Weihnachten dann einen eintägigen Bierbraukurs. Ausgerüstet mit all dem blieb eigentlich nur eine Konsequenz: Selber Bier brauen.

Vor zwei Jahren begann er damit. Als Bierliebhaber, als Ausgleich zu seinem Büroalltag und aus reiner Freude am Tun. Platz ist genug im «Russehöfli» in Dachsen. Wo sein Vater und sein Bruder Wein aus eigenen Reben herstellen, richtete sich Francis Rubli eine Mini-Brauerei ein: Ein Einkochautomat, ein Tonne und ein Kessel, dazu einige Gerätschaften. Viel brauche es nicht, um selber Bier zu brauen, sagt der 39-Jährige. Dazu noch Lagerplatz für Hopfen, Gerste, Malz und Hefe – und ein Keller für die Lagerung des Produkts.

Fabelname als Marke

35 Liter Bier oder rund 60 Flaschen kann Rubli pro Braugang herstellen. Für sich, Freunde und Familie reicht das eine Zeit lang. Immer häufiger kam aber die Frage: «Wo kann ich die Biere kaufen?» «Nirgends», musste der Dachsemer dann jeweils antworten. Denn ohne Registrierung durfte er kein Geld verlangen. Er machte sich kundig, meldete sich und sein Produkt an und gab Gas, um am Weihnachtsmarkt im Dorf zum ersten Mal öffentlich auszuschenken. Flugs noch eine Website kreiert und «Grimbart’s Brauwerkstatt» war geboren.

«Das Dorf im Namen ist Ehrensache»Francis Rubli über den Brauereinamen «Grimbart», der Fabelname des Dachses

Der Fabelname für den Dachs habe sich richtiggehend aufgedrängt, so Rubli. «Immer wieder hört man, dass die Dörfer belebt werden sollen, dass man mehr für das Gemeindeleben tun soll.» Nur tatsächlich gemacht werde wenig. «Mit meiner Brauwerkstatt will ich etwas besonderes bieten, das nicht jeder Ort hat.» Das Dorf im Namen, das sei Ehrensache.

Die Namen für die sieben Biere hätten sich Mal mehr, Mal weniger aufgedrängt. Der «Frechdachs» beispielsweise beinhaltet Kölsch-Hefe. «Ich habe im Internet nach typisch kölnerischen Ausdrücken gesucht – und nicht viel Jugendfreies gefunden.» Frech schien ihm aber passend, der Dachs sowieso und so druckte er die Kombination aufs Etikett. Diese gestaltet er selber, wie er alles vom Besorgen der Zutaten bis zum Verkauf der Biere selbst macht.

«Bester Braufehler»

Dazu gehört natürlich auch die Degustation. «Ich bin mein bester Kunde», sagt Rubli lachend. Auch wenn er sich dafür in Geduld üben muss: Mit Gärung und Lagerung dauert es über einen Monat, bis der erste Schluck probiert werden kann.

Meistens juckts ihn schon vorher in den Fingern, besonders, wenn er eine neue Zusammensetzung ausprobiert. Er verlässt sich auf seinen Geschmack, nur die ersten Versuche hat er auf Basis eines Rezepts von seinem Braukurs-Leiter hergestellt. Beim Pröbeln passieren auch Mal Fehler. Aus einem solchen ist das «Farmer’s Market» entstanden. «Ich habe in den falschen Malz-Topf gegriffen – der beste Braufehler, der mir passieren konnte.» Anderes macht er bewusst, überrascht die Kunden aber damit. Erzähle er etwa, dass er ein dunkles Porterbier mit Vanille und Bourbon-Whiskey im Angebot habe, runzeln die meisten die Stirn. Diese entfaltet sich aber oft wieder, wenn der erste Schluck die Kehle herunterrinnt.

Das reichhaltige Biersortiment von Francis Rubli. Bild: mad

Aktuell ist wieder Ausprobieren angesagt. Rubli hat mehrere Stahltanks gekauft, damit er künftig 150 Liter Bier pro Braugang herstellen kann, rund 250 Flaschen. Er hat sich für die Abfüllung in Bügelflaschen entschieden, der Umwelt zuliebe wäscht er sie und verwendet sie wieder. 5 Franken kostet eine Flasche Bier aus «Grimbart’s Brauwerkstatt», zusätzlich erhebt Rubli 50 Rappen Flaschendepot. Das Bierbrauen sei ihm noch nicht verleidet, im Gegenteil. Das Biertrinken ebensowenig.

Rampenverkauf jeden 2. und 4. Samstag im Monat von 9 bis 13 Uhr an der Weinbergstrasse 6 in Dachsen. www.grimbarts-brauwerkstatt.ch