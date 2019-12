Der Förster und seine Charakterbäume

Die leidende Bergulme

Die Bergulme im Stammerwald ist leicht zu übersehen. Das Laub ist Ende November schon abgefallen. Der Baum wirkt unscheinbar. Und dennoch hat ihn Förster Christian Bottlang in sein Inventar der Charakterbäume aufgenommen, denn Bergulmen sind selten geworden. Eine zweite Bergulme ganz in der Nähe musste kürzlich gefällt werden. Der Splintkäfer hatte ihr zugesetzt.







Gut 100 Jahre zählt die Bergulme bereits. Bild: Madeleine Schoder.



Das Insekt bohrt sich in die Rinde der Ulmen und infiziert sie mit einem Pilz, der die Leitungsbahnen verstopft. Seit den 70er-Jahren sind Ulmen in der Schweiz auf dem Rückzug, man spricht vom Ulmensterben. Christian Bottlang hofft dennoch, dass die grosse Bergulme im Stammerwald noch länger lebt, circa 100 Jahre alt ist sie schon geworden. Ihr Laub baue sich rasch ab und sei gut für den Boden. Der Förster nimmt ein Blatt in die Hand. Die feinen Linien verlaufen asymmetrisch.