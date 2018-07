Der Kanton wird für seine Rolle bei der Endlagersuche kritisiert

In der Schweiz gibt es derzeit drei Regionen, die für den Bau des Endlagers infrage kommen: Das Zürcher Weinland, das Zürcher Unterland nördlich der Lägern sowie der Aargauer Bözberg. Zwei dieser drei Regionen liegen also im Kanton Zürich. Kürzlich hat der Zürcher Regierungsrat im Zuge der Vernehmlassung in einem Bericht Stellung bezogen zur zweiten Etappe der Suche nach einem Endlagerstandort.Wenig später stellten die Kantonsrätin Ann Barbara Franzen (FDP, Niederweningen) und der Kantonsrat Martin Farner (FDP, Oberstammheim) eine Anfrage an den Regierungsrat, welche dieser vor gut zwei Wochen beantwortet hat.

«In scharfem Gegensatz»

Die Anfrage der beiden bürgerlichen Kantonsräte umfasst neun Teilfragen, die allerdings mehr kritische Voten gegen den Kanton denn eigentliche Sach- oder Verständnisfragen sind. Beide Politiker sind Mitglied der jeweiligen Endlager-Regionalkonferenz, Franzen im Unterland und Farner im Weinland.

Ob der Regierungsrat denn bereit sei, den sichersten Endlagerstandort auch dann zu akzeptieren, wenn er im Kanton Zürich zu liegen käme, lautet eine der Fragen. Weil der Kanton bereits bedeutende Zentrumslasten trage, befürworte er zwar kein solches Lager auf seinem Gebiet, schreibt die Regierung in ihrer Antwort. Doch wenn das transparente und auf die Sicherheit ausgerichtete Suchverfahren dazu führe, dass der sicherste Standort im Kanton Zürich wäre, «würde der Regierungsrat dieses Ergebnis akzeptieren». In der Einleitung zur Anfrage behaupten die zwei Kantonsräte, dass die Zürcher Regierung zwar das Primat der Sicherheit beschwöre, einige ihrer Aussagen aber «in scharfem Gegensatz dazu» stünden.

Kritik in Fragen verpackt

Die stärkste Kritik schimmert bei den letzten vier Fragen durch. Der Kanton sei nicht Mitglied in den Regionalkonferenzen, dennoch würden kantonale Angestellte regelmässig an Sitzungen und Versammlungen dieser Konferenzen teilnehmen. Und zwar nicht bloss als Beisitzer, sondern sie äusserten sich auch und nähmen Stellung. Verpackt als Frage fordern die beiden Kantonsräte, dass die Bevölkerung in den Regionalkonferenzen «unabhängig von Positionen des Kantons» entscheiden solle. Oder unverhohlen ausgedrückt: Die Fachleute des Kantons sollen nicht mitreden.

In den nächsten zwei Fragen wittern Franzen und Farner Interessenkonflikte: Die Endlager- Standortkantone würden von der Nagra Geld fordern und erhalten, um «aufwendige zusätzliche Studien zu finanzieren». Ob dadurch nicht Interessenkonflikte entstünden, lautet die erste Frage. Und die zweite Frage, wie hoch denn die Kosten für die «diversen zusätzlichen externen Gutachten» seien.

Auf Wunsch der Regionalkonferenzen seien alle Akteure aufgefordert, an den Konferenzen teilzunehmen, antwortet der Regierungsrat. Dass auch der Kanton Zürich dies tue, das werde von den beiden Konferenzen «ausdrücklich gewünscht». Ausserdem würden sich die Vertreter des Kantons in der Regel nur dann äussern, «wenn sie gefragt sind». Auch sieht der Regierungsrat keinen Interessenkonflikt vorliegen. Die externen Fachleute seien vom Kanton unabhängig, bezahlt werden deren Gutachten von der Nagra – so will es eine Vereinbarung zwischen ihr und dem Bundesamt für Energie. Die Kosten der externen Gutachten betragen pro Jahr durchschnittlich 200 000 Franken, bezahlt eben von der Nagra.

Kompetenz infrage gestellt

In der letzten Frage wird die Fachkompetenz der kantonalen Experten infrage gestellt. «Verfügt der Kanton Zürich tatsächlich über Fachleute und Fachgremien, welche diejenigen des Ensi übertreffen?» Das Ensi ist die nationale Atomaufsichtsbehörde. Wenig überraschend schreibt der Regierungsrat, dass seine Fachleute die notwendigen Ausbildungen hätten. Und für Spezialwissen stehen wie erwähnt externe, unabhängige Gutachter zur Verfügung. (Landbote)