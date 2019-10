Der Polizist im letzten Einzelposten

Das Logo ist wie ein Statement. Die Hauswand des Riegelhauses ziert nicht etwa das offizielle Logo der Kantonspolizei, sondern ein historisch anmutender Schriftzug. Das passt zu diesem speziellen Posten, den es, wäre es nach den Plänen des Kommandos gegangen, heute nicht mehr geben würde. Die Polizeistation Stammheim ist eine von knapp 60 Kapo-Standorten im Kanton Zürich und der letzte, der von nur einem Mann besetzt wird.

Statt des Standard-Logos ziert dieser Schriftzug den Posten. Bild: nag

Dieser Mann heisst Stefan Sulser, 39 Jahre alt, fester Händedruck und ein freundlicher, aufmerksamer Blick. «Ich wollte schon immer auf dem Land arbeiten», sagt er, der selbst in der Umgebung aufwuchs. «Hier erlebe ich die ganze Bandbreite der Polizeiarbeit und habe es mit allen möglichen Themen und Menschen zu tun.»

Bankräuber frisch nach der Tat gestoppt

Ein Notfall, in dem sich der ländliche Posten bewährte, ereignete sich in diesem Frühjahr. Über den Polizeifunk ging die Meldung von einem Banküberfall ein. Sulser rückte sofort aus – und identifizierte in der unmittelbaren Umgebung des Tatorts einen Mann, der zur Täterbeschreibung passte. Mit gezogener Waffe hielt ihn Sulser an und wartete aus sicherer Distanz, bis die alarmierte Verstärkung eintraf. «Das ging nur ein paar Minuten, aber in dem Moment, alleine vor dem Tatverdächtigen, fühlte es sich unendlich lang an.»

«Ich arbeite gerne im Team. Meine Arbeit hier mag ich einfach besonders, weil ich oft selbstständig entscheiden und reagieren muss.»Stefan Sulser, Einzelposten-Polizist

Er erzählt diese Episode auf seinem Posten, der aus Schalter, Besprechungszimmer und Büroraum besteht. Der Standort könnten die Blaupause abgeben für die Dorfpolizei, so wie es sie früher gab: In Stammheim, das zu den am besten erhaltenen Riegelbaudörfer der Schweiz zählt, findet man die Polizei an der Hauptstrasse, die durchs Dorf führt, gleich nach dem Volg und kurz vor dem alten Gemeindehaus. Das Riegelhaus teilt sich Sulser mit der lokalen Feuerwehr und privaten Mietern.

«Seit ich den Posten kenne, ist dieser Job mein Traum.»

Zu diesem speziellen Job kam Sulser vor etwas mehr als einem Jahr. Nein, ein Einzelgänger sei er eigentlich nicht, sagt er und schmunzelt. «Ich arbeite gerne im Team. Meine Arbeit hier mag ich einfach besonders, weil ich oft selbstständig entscheiden und reagieren muss.» Zuständig ist er für die Gemeinden Stammheim, Ossingen und Truttikon.

Früher war Sulser am Winterthurer Verkehrsstützpunkt Rosenberg stationiert, dann wechselte er zum Kapo-Posten Andelfingen in ein vierköpfiges Team. Den Stammheimer Posten lernte er während der Patrouillentätigkeit des Verkehrsstützpunktes kennen. «Seither war diese Stelle mein Traum», sagt er, und man glaubt es diesem besonnenen Mann, der keine Phrasen drescht, sofort.

Das Kommando wollte den Posten aufheben

Um ein Haar wäre der Traum vom Stammertal geplatzt, noch ehe er begonnen hatte. 2012 plante das Kommando der Kantonspolizei die Aufhebung des Postens; seitdem die Einzelstationen in Elsau und Elgg 2002 in Wiesendangen zusammengefasst wurden, ist der Stammheimer Posten der letzte seiner Art.

«Als wir von der geplanten Postenschliessung erfuhren, verlangten wir sofort einen Termin in Zürich»Martin Farner, alt-Gemeindepräsident Oberstammheim

Zur Schliessung kam es nicht, weil die lokalen Behörden Widerstand leisteten. «Als wir davon erfuhren, verlangten wir sofort einen Termin in Zürich», erinnert sich der Kantonsrat Martin Farner (FDP), damals Gemeindepräsident von Oberstammheim. Er habe die Kommandanten daran erinnert, dass die Kantonspolizei selbst betone, wie wichtig ihr die Nähe zur Bevölkerung sei. «Die Sitzung wurde nach 15 Minuten ohne Beschluss beendet», sagt Farner. Zwei Wochen später folgte der Entscheid: Der Posten war gerettet.

Von dessen Wichtigkeit sei er nach wie vor überzeugt, sagt Farner. «Das Stammertal liegt etwas abgenabelt vom restlichen Kanton und ist eine Art Enklave im Thurgau.» Die Polizeipräsenz gebe den Stammertalern viel Sicherheit. Für Farner ist klar: «Der Polizist gehört zum Dorf.»

Ältere Menschen schätzen den Schalter im Dorf

Momente wie jener nach dem Banküberfall gehören natürlich zu den Ausnahmen in Sulsers Alltag. Normalerweise ist er als Generalist gefragt: Er steht in Kontakt zu Behörden und Schulen, bearbeitet Anzeigen, befragt Auskunftspersonen in Ermittlungen der Statthalterämter und Staatsanwaltschaften und steht am Schalter – Öffnungszeiten 8 bis 17 Uhr – den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Es seien vor allem ältere Menschen, die den persönlichen Kontakt am Schalter schätzen, sagt Sulser. Wenn in den Medien von Internetkriminalität oder Enkeltrickbetrügern zu lesen ist, fragen sie ihn, wie sie sich verhalten sollen.

Auch auf Kollegen trifft Sulser immer wieder. Eine enge Zusammenarbeit besteht bei den Patrouillen, die immer zu zweit durchgeführt werden. Der Dienstplan setzt für diese Fahrten jeweils je einen Polizisten aus den Bezirken Winterthur und Andelfingen zusammen. Und wenn es nicht die Zürcher Patrouillen sind, sind es die Thurgauer Kollegen, die auf dem Weg von Nussbaumen nach Basadingen durchs Stammertal fahren und Sulser grüssen. Er fasst deshalb zufrieden zusammen: «Ich arbeite alleine, aber es ist überhaupt nicht so, dass ich hier vereinsamen würde.