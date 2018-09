Der ehrliche Lügner

Herr Walt, ist die Zauberei im Zeitalter der Vernunft nicht etwas überholt?

Christoph Walt: Nein, im Gegenteil. Vieles ist heute erklärt. Die grossen Wunder unserer Zeit finden wir im Glasfasernetz. Aber weil diese alltäglich geworden sind, staunen wir nicht mehr darüber. Stattdessen machen die Leute grosse Augen, wenn ich ein halbiertes Seil wieder zusammenzaubere. Offenbar nähren Auf- und Abklärung die Sehnsucht nach Dingen, über die wir staunen können.

Sie spezialisieren sich auf ganz analoge, klassische Zaubertricks. Warum?

Mein zauberndes Alter Ego Maximilian ist nun mal vom alten Schlag, allerdings mit einem Schuss Ironie. Meine Kunstfigur ist von den 1920er-Jahren geprägt, in denen die Zauberei eine Hochblüte erlebte. Allerdings hat Maximilian seinen Zenit überschritten, was er mit grossen Sprüchen und kleinen Tricks zu überspielen versucht. Diese tragikomische Mischung scheint dem Zeitgeist zu entsprechen, das Publikum mag ihn.

Wenn Sie in die Rolle Maximilians schlüpfen, ist also Lügen Ihr Geschäft.

Auf der einen Seite sind Zauberer Täuschungsexperten, das stimmt, andererseits ist es jedoch der ehrlichste Beruf der Welt. Der Zauberer sagt von Anfang an, er täusche, was die Wahrheit ist. Ein Politiker behauptet zwar, er sage die Wahrheit, täuscht damit aber vielleicht. Urteilen Sie, was ehrlicher ist.

Trotzdem: Sie gaukeln dem Publikum ein A für ein B vor, selbst in der bewussten Täuschung. Sind Sie als Christoph Walt auch ein guter Lügner?

Nein, eben nicht. Ich laufe jedes Mal rot an. Deshalb brauche ich ja eine Haut, in die ich zum hemmungslosen Lügen schlüpfen kann. Sobald ich Schnauz, Frack und Zylinder anhabe, spiele ich Theater und Maximilian übernimmt den Zauberstab.

Worin liegt der Reiz, andere hinters Licht zu führen?

Mich faszinieren diese paar wenigen Sekunden, in denen der Zuschauer meint, ein Wunder erlebt zu haben. Wir leben in der Realität, die uns Grenzen setzt. Keiner kann wirklich schweben oder aus einem Zehnernötli einen Hunderter machen. Trotzdem sehnen wir uns nach diesen Fähigkeiten, nach Wundern. Maximilian erfüllt für kurze Zeit diese Sehnsüchte und versetzt uns ins Staunen.

Womit versetzt man Sie ins Staunen? Mit Zaubertricks wohl weniger, die durchschauen Sie.

Stimmt, meine Tricks sind für mich lediglich ein Ablauf vonBewegungen, was trotzdem erstaunlich ist. Wenn jemand Musik macht, entsteht Musik, auch ohne zusätzliche Zuhörer. Wenn jemand ein Bild malt, entsteht ein Bild, auch wenn es niemand sieht. Aber wenn ich einen Trick ohne Zuschauer ausführe, ist es noch lange keine Zauberei. Erst das staunende Publikum macht den Zauber aus – das ist für mich jedes Mal von neuem magisch.

Wenn Sie nicht gerade der Zauberer Maximilian sind, unterrichten Sie Primarschüler und sind theaterpädagogisch tätig. Wofür schlägt Ihr Herz am höchsten?

Ich schätze die Diversität. An zwei Tagen der Woche unterrichte ich in Wil Deutsch als Fremdsprache und an den restlichen drei Tagen stehe ich als Zauberer zur Verfügung, sei es in Schulen, theaterpädagogischen Workshops oder an privaten Anlässen. Ich möchte keines meiner beruflichen Standbeine missen.

Ihr Alter Ego Maximilian gibt sich morgen in Ossingen die Ehre. Was erwartet das Publikum?

Ein Mix aus Couplets, Gedichten und Zaubertricks. Couplets sind mehrdeutige Sprechgesänge, in diesem Fall von Otto Reutter, der in den 1920er-Jahren ein grosser Star war. Maximilian muss und will sein Publikum auf Teufel komm raus unterhalten – und dafür greift er tief in die vermottete Zauberkiste. Wenn ihm gerade kein Trick einfällt, tuts eben ein Gedicht. Und das ergibt ein subtil zusammenhängendes Variétéprogramm zum Wundern und Lachen.

Für das aktuelle Programm «Schall und Rauch» haben Sie mit der Regisseurin Delia Dahinden zusammengearbeitet. Warum?

Für mich ist der Blick von aussen und der theatralische Aspekt beim Zaubern sehr wichtig. Ich will Zaubertricks nicht bloss zeigen, sondern inszenieren. Deshalb bediene ich mich theatraler Mittel wie der Regie.

Was täten Sie, wenn Ihr Zauberstab tatsächlich plötzlich magisch wäre?

Die Finger davon lassen! Derwäre wohl nicht nur in meinen Händen gefährlich.

Maximilians Zauberschau «Schall & Rauch»: Samstag, 20.30 Uhr, Herminenkeller, Ossingen. Bistro ab 19 Uhr. (Der Landbote)