Deutscher mit Drogen erwischt und für sieben Jahre des Landes verwiesen

«Zwei?», fragte der Beschuldigte fast ungläubig. Er tat dies, nachdem der Bezirksrichter aus dem Urteilsvorschlag vorlas, dass die beiden Strafen aus früheren Strafbefehlen widerrufen werden.

«Ja», raunte der amtliche Verteidiger seinem Mandanten zu. «Das Fahren trotz Entzugs des Ausweises und der Verstoss gegen das Waffengesetz.»

Beide Vergehen wurden in der Schweiz verübt. Ebenso das Verbrechen, das dazu führte, dass der 25-jährige deutsche Staatsangehörige sich vor dem Bezirksgericht in Andelfingen zu verantworten hatte. Er wurde wegen des Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt, 18 davon bedingt.

Von den verbleibenden sechs Monaten hat er bereits den grösseren Teil abgesessen. Ausserdem wird er für sieben Jahre des Landes verwiesen. Auferlegt werden ihm Kosten für Verfahren und weitere Auslagen von rund 9000 Franken, das Honorar des amtlichen Verteidigers geht zu Lasten der Staatskasse.

Verhandelt wurde im abgekürzten Verfahren; Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten den Sachverhalt geklärt und sich bereits auf ein Strafmass geeinigt.

Amphetamin im Hundesäckli

Vor seiner Verhaftung habe er zu seiner Frau ziehen wollen, in den Süden Deutschlands. «Es ist aber nicht so passiert, wie es passieren sollte», sagte er.

Passiert ist stattdessen laut Anklageschrift Folgendes: Im Oktober 2019 nahm der Beschuldigte in Deutschland von einer «ihm nicht näher bekannten Person» ein Tetra Pak entgegen, es enthielt 49 Gramm Kokaingemisch (rund 44 Gramm reines Kokain) «in Knittersackteilen verknotet und eingeschweisst sowie mit Klebeband umwickelt». Im Tetra Pak enthalten waren auch noch 536 Gramm Amphetamingemisch (rund 80 Gramm reines Amphetamin) «eingewickelt in einen braunen Robidogsack und in Cellophan-Folie», ebenfalls mit Klebeband umwickelt.

Er wollte die Ware in die Schweiz bringen. Zu einer Person, bei der er 2000 Franken Schulden hatte, damit ihm diese erlassen würden. Mit einem Kollegen, aber ohne dessen Wissen um den strafbaren Transport, sei der Beschuldigte zurück in die Schweiz gefahren. Auf der Autobahn in Kleinandelfingen wurde das Auto nachts angehalten und kontrolliert. Der Beschuldigte habe in der richtigen Annahme gehandelt, dass er etwas Illegales transportiere, «ohne indes genau zu wissen, dass sich darin die besagten Betäubungsmittel in genannter Menge und Konzentration befanden.»

Ein Musikstudio eröffnen

«Ich kann mich nur für das, was ich getan habe, entschuldigen», sagte der Beschuldigte. Und auf Nachhaken des Bezirksrichters gab er an, dass in Deutschland noch ein Verfahren gegen ihn hängig sei, das sei aber ein «kompliziertes Thema».

Es gehe um eine Schiesserei von vor zwei Jahren. Er sei verdächtigt worden, einer der Schützen zu sein, was nicht stimme. Nun werde offenbar vermutet, dass er wisse, wo die letzte noch fehlende Tatwaffe sei – was auch nicht stimme.

Der 25-Jährige ohne Ausbildung, aber mit Gastronomieerfahrung, hat Zukunftspläne. Nachdem er seine Freiheitsstrafe abgesessen hat, will er zu seiner Frau ziehen. Und er will ins Musikbusiness einsteigen. Eigentlich hätte er das gerne in der Schweiz getan, der Landesverweis für sieben Jahre verunmöglicht das.

Er habe Kontakte zur Branche, «ich kenne berühmte Leute, die mich unterstützen würden, wenn ich ein Musikstudio eröffne», sagt er. Der Bezirksrichter indes meinte, dass an der Dauer der Landesverweisung erkennbar sei, dass es sich nicht um eine Bagatelle, sondern um ein grobes Vergehen handle. «Um ein Verbrechen», sagte er.