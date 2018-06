Die Angst vor dem Helfen überwinden

«Ruhe bewahren», sagt die Roboterstimme. Der freundlich grün gefärbte Defibrillator fährt danach mit den Anweisungen fort. Alles, was man tun muss, ist zuhören und ausführen. Sascha Prohaska, der den Defibrillator der Aadorfer Firma Procamed am Dienstagabend in Ellikon an der Thur vorstellt, versucht, den 25 anwesenden Personen in der Gemeindestube das Gerät näherzubringen.

Er sagt: «Mein Ziel ist, dass Sie nach der Schulung keine Angst haben, den Defi anzuwenden.» Mit diesem Gerät könne man einfach zum Lebensretter werden. «Wer will das schon nicht sein?»

Häufigste Todesursache

Mehr als 20 Menschen sterben pro Tag an einem Herzkreislaufstillstand, nur gerade fünf Prozent überleben. Es ist die häufigste Todesursache in der Schweiz. «Und die Zahlen steigen», sagt Prohaska.

Die Erste-Hilfe-Ausbildung gilt dabei als Schwachstelle. Das Forschungsprojekt Swissreca, in dem alle Einsätze bei einem Herzkreislaufstillstand erfasst werden, kommt nach einem Jahr in einem Bericht zum Schluss, dass so manches Leben gerettet werden könnten. Auch Prohaska sagt: «Das grösste strukturelle Defizit liegt in der Ausbildung. Die meisten haben den Nothelfer vor 20 oder 30 Jahren absolviert.» Eine Ellikerin unterbricht ihn: «Ich habe den Nothelfer gar nie gemacht.»

Einzig das Tessin hat ein kantonales System entwickelt. Dort sind 3000 sogenannte First Responder ausgebildet worden, die bei einem Notfall in der Nähe zusätzlich aufgeboten werden können. Prohaska sagt: «Im Tessin liegt die Überlebenschance dadurch bei bis zu 50, in der Deutschschweiz nur bei 23 Prozent.» Ohne Defibrillator überlebt sogar nur jeder zwanzigste Patient.

Den Elliker Defibrillator hat nicht die Gemeinde bezahlt, sondern ist von Engin und Irina Bilman gesponsert worden, die seit 19 Jahren im Dorf leben. Der Auslöser für den 66-jährigen Engin Bilman, schlank und Vegetarier, war ein Todesfall in der Nachbargemeinde Rickenbach nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand vor einem Jahr. Damals war dort von den Helfenden vergeblich ein Defibrillator gesucht worden.

Mittlerweile existieren in Rickenbach zwei Defibrillatoren, die jederzeit zugänglich sind: Bei der reformieren Kirche in Rickenbach und beim Sunnezirkel in Sulz. Bilman ist überzeugt, dass jede Gemeinde ein solches Gerät benötigt: «Aber Ellikon ist nicht Küsnacht.» Zwischen 2000 bis 4000 Franken koste das Gerät, das er zuerst für sich privat anschaffen wollte. «Was bringt ein solches Gerät bei mir zuhause, wenn drei Strassen weiter jemand stirbt, weil die Helfer nicht wussten, dass wir einen Defibrillator zuhause haben?» Man dürfe die soziale Verantwortung nicht auf Eis legen und «trumpsche Methoden» anwenden.

Gerät überprüft sich selbst

Neu hängt der Defibrillator beim Eingang des Elliker Werkhofs, rund 200 Meter vom Haus der Bilmans entfernt. «So ist das Gerät auch vor Vandalen geschützt», sagt Noch-Gesundheitsvorstand Urs Steinmann.

Das Gerät überprüft sich im Übrigen jede Woche selber. Ein grüner Haken auf einem Display zeigt an, dass mit dem Defibrillator alles in Ordnung ist. Wenn es nicht mehr funktionstauglich ist, macht es mit einem Pfeifton darauf aufmerksam. Die Batterie reicht für fünf Jahre. «Hoffen wir, dass wir das Gerät nie benützen müssen», sagt Prohaska zum Abschluss der Schulung und klopft auf den Holztisch. (Landbote)