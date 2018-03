Die Bezirkskirche wehrt sich

Es ist ein eindringlicher Appell, den die Bezirkskirche Andelfingen an die Öffentlichkeit richtet. Sie ruft darin Kirchgemeinden dazu auf, sie nicht im Stich zu lassen und sich gegen entscheidende Punkte in der geplanten Teilrevision der Zürcher Kirchenordnung zu wehren. Denn werde diese wie geplant umgesetzt, bedeute dies, dass im Bezirk Andelfingen 30 Prozent der Pfarrstellen gestrichen würden. Die Pfarrstellen seien aber der Dreh- und Angelpunkt in den Kirchgemeinden. Ohne sie fehle eine wichtige Stütze. «Wir dürfen das gemeinsame Ziel einer vielfältigen, lebendigen Kirche, welche nahe bei den Menschen ist, nicht aus den Augen verlieren.»

Kirchenpfleger sind besorgt

Die Kirchensynode – also das Parlament der Landeskirche – entscheidet voraussichtlich am 10. April über die entsprechenden Artikel in der Kirchenordnung, wie es in der Mitteilung weiter heisst. «Mit unserer Präsenz können wir zeigen, dass wir die Synodalen unseres Bezirks unterstützen.» Die Organe der reformierten Kirche im Bezirk Andelfingen befürchten, dass ansonsten die örtliche Verbundenheit der Mitglieder in den Landgemeinden schwindet. «Das führt zu Mitgliederverlust und gleichzeitig verliert die Landeskirche zunehmend an Bedeutung.» Kirchgemeinden, welche zusammenarbeiten oder fusionieren, würden trotz deren Bemühungen zu den Verliererinnen gehören und Pfarrstellenprozente abgeben müssen.

Als Beispiel führt die Bezirkskirchenpflege die Kirchgemeinde Flaachtal auf, die 2016 durch eine Fusion aus drei Kirchgemeinden entstanden ist. Heute verfüge diese über 220 Pfarrstellenprozente, welche auf Berechnungen vor der Fusion basierten. Nach der geplanten Teilrevision seien es nur noch 100 Prozent.

Dass ein solch starker Umbau stattfinden soll, sei nicht einleuchtend, schreibt die Bezirkskirchenpflege weiter. Es fehle die Zeit für eine grundlegende Inhaltliche Diskussion. «Die Synodalen des Bezirks Andelfingen sprechen von einem noch nie dagewesenen Druck.» Die Bezirkskirchenpflege sei besorgt.

Im Bezirk Andelfingen leben rund 16 000 Reformierte. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung ist gemäss Mitteilung nirgendwo im Kanton so hoch. Der Einsatz vieler Freiwilliger für die Kirche sei hier enorm und verdiene es, ernst genommen zu werden. (Landbote)