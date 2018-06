«Die Brücke war vorher sicher schöner»

Die umstrittene Sanierung der Thurbrücke war gestern auch in den Beizen in Andelfingen und Kleinandelfingen ein heiss dis­kutiertes Thema. Wie es aus gut unterrichteten Kreisen heisst, habe der entsprechende «Landbote»-Artikel an den Stamm­tischen zu teils emotionalen Voten geführt. Die Meinungen waren aber offenbar einhellig: Die Sanierung habe die Brücke alles andere als verschönert.

«Gut und vernünftig»

Dieser Aussage pflichtet im Grundsatz auch Peter Müller bei. Der Vizepräsident der Gemeinde Andelfingen räumt ein, «dass die Brücke vor der Sanierung sicher schöner ausgesehen hat als jetzt». Dennoch sei er überzeugt, dass der Bauingenieur bei der Abwägung aller Interessen «gut und vernünftig» gewichtet habe. «Letztlich muss ich mich darauf verlassen können, dass der Kanton für die Sanierung der Brücke die bestmögliche Methode wählt, die auch die denkmalpflegerischen Aspekte genügend berücksichtigt.»

Müller bestätigt zudem, dass die Gemeinde Andelfingen dem Kanton im Februar letzten Jahres eine Baubewilligung für die Sanierung der Thurbrücke erteilt hat. «Uns war klar, dass sie saniert werden musste.» Denn der stete Wind habe die Holzbrücke in den letzten gut 200 Jahren etwas verbogen. Deshalb habe sie nun statisch verstärkt werden müssen. «Auf die technische Umsetzung hatten wir jedoch keinen Einfluss», sagt Müller.

Offene Frage

Peter Stoll, Gemeindepräsident von Kleinandelfingen, weist eben­falls darauf hin, dass für die Beurteilung und Begleitung der Sanierung nicht die Gemeinde, sondern der Kanton Zürich zuständig ist. Inwieweit man aber die Sanierung aus denkmalpflegerischer Sicht als gelungen und schön bezeichnen könne, lasse er offen.

«Man kann bei dieser Frage sicher geteilter Meinung sein», sagt Stoll. Als Bürger müsse er aber auch darauf vertrauen können, dass der Kanton und die Denkmalpflege nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben.

Vom Glauben an Normen

Historiker Tobias Sigrist hat die alte Holzbrücke, die ab Montag für den motorisierten Verkehr wieder geöffnet sein wird, vor wenigen Tagen für den Zürcher Heimatschutz begutachtet. In einer Stellungnahme gegenüber dem «Landboten» hält er fest, dass historische Tragwerke immer denkmalverträglich ertüchtigt werden könnten.

Das Problem seien jedoch nicht die Bauwerke der Vergangenheit, sondern die Normen und Ansprüche der Gegenwart. «Es herrscht eine verbreitete Normengläubigkeit.» Die Anforderungen an Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit seien heute derart hoch angesetzt, dass man selbst bei geschützten Ingenieurbauten massive Eingriffe hinnehmen müsse.

Was nun die alte Thurbrücke angehe, so sehe er durchaus Sanierungsmassnahmen, die als «denkmalverträglich» zu bewerten seien. «Hingegen durchschlagen die neuen Querrahmen die gesamte Struktur des Dachwerks.» Ob diese Eingriffe notwendig waren, könne er nicht sagen.

