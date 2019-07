Am Montagmorgen um 9.20 Uhr bei der Messstelle in Flurlingen: Das Wasser des Rheins war 21,6 Grad Celsius warm. Später, um 16 Uhr, war der Fluss dort bereits ein Grad wärmer. In diesen Tagen steigt die Lufttemperatur in der Region erneut über 30 Grad, sodass auch der Rhein wärmer werden dürfte. Die Flusstemperatur hängt auch von den Windverhältnissen am Untersee (Bodensee) ab: Bei Bise drückt der Wind oberflächennahes und somit warmes Seewasser in den Rhein, wodurch die Temperatur im Fluss zusätzlich ansteigt.

«Die Wassertemperaturen sind noch nicht so hoch wie im letzten Sommer», heisst es seitens der kantonalzürcherischen Baudirektion auf Anfrage. Auch habe der Rhein aktuell – verglichen mit 2018 – einen hohen Wasserstand. Damit können Fische in tiefere, kühlere Wasserschichten ausweichen. Allerdings gehe es den besonders wärmeempfindlichen Äschen insofern nicht gut, «als dass der Bestand durch den letzten Sommer stark reduziert wurde». Laut Baudirektion verendeten im Hitzesommer 2018 rund 90 Prozent dieser Fischart im Rhein. Etwa ab 23 Grad Wassertemperatur beginnt für die Äsche der Hitzestress.

18 Seiten für den Notfall

«Die Fischer sind auf die grosse Hitze vorbereitet», schrieb der Schweizerische Fischerei-Verband (SFV) gestern in einer Medienmitteilung. Sie seien bereit, falls die Hitze in diesen Wochen für die Fische wieder lebensbedrohlich werde. Nur dank Freiwilligenarbeit der Fischer wie beispielsweise durch Abfischungen sei die Schweiz im letztjährigen Sommer an einer «landesweiten Katastrophe vorbeigeschrammt».

Laut dem SFV müsse man sich darauf einstellen, dass es wieder zu grossen Hitzeperioden komme, «diesen Sommer, nächsten, übernächsten Sommer». Aus dem Grund hat der Verband das Handbuch «Hitzesommer und Fischerei» herausgegeben. Mit der 18-seitigen Publikation sollen lokale Vereine, die Kantonalverbände und die einzelnen Fischer unterstützt werden, «damit diese vorbereitet sind und wissen, was im Notfall zu tun ist».

Darin sind auch Massnahmen beschrieben, die teils bereits letztes Jahr umgesetzt wurden. Eine Massnahme, die vor allem in Bächen angewendet wird, ist das Abfischen. Dabei werden die Fische aus dem zu warmen Bach abgefischt und in ein grösseres Gewässer oder vorübergehend in Fischbecken umgesiedelt. Auch mit dem Beschatten kann den Fischen geholfen werden. So wurde etwa letzten Sommer am Rheinfall ein Steg übers Wasser für Touristen gesperrt, damit sich die Fische in dessen Schatten erholen konnten. Oder es wurden entlang des zu warmen Rheins Kaltwasserzonen eingerichtet: Mündungen von Seitenbächen wurden ausgebaggert, die von kühlen Quellen gespiesen werden. So entstanden im Rhein kühle Mulden, in die sich die hitzegestressten Fische zurückziehen konnten. Südlich von Rheinau bei der Chuetränki wurde ein Uferabschnitt des Rheins für Badende gesperrt, da dort kühles Grundwasser aufstösst.