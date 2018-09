Die Kühle kehrt sachte zurück in den Rhein

Zum Baden ist der Rhein noch angenehm warm – aber nicht mehr so warm, dass die Fische darin leiden. Allerdings ist der Wasserstand des Flusses noch immer ausserordentlich niedrig, was an den grossen, trockengefallenen Kiesbänken an beiden Ufern gut zu sehen ist.

«Es hat extrem wenig Wasser.»



Auch in den Bächen der Region habe es immer noch viel zu wenig Wasser, sagt Urs Philipp, Leiter der kantonalen Fischerei- und Jagdverwaltung. Zum Pegelstand im Rhein sagt er: «Es hat extrem wenig Wasser.» Gerade einmal um die 220 Kubikmeter Wasser fliessen aktuell pro Sekunde den Rhein hinunter, «das ist wirklich wenig».

Vor einem Jahr waren es gut 500 Kubikmeter. Zwischen dem 20. und 31. August sank dieser Wert heuer unter 200 Kubikmeter, der Tiefstand wurde vom 25. bis 27. August mit 194 Kubikmeter erreicht.

An der Chuetränki zwischen Ellikon am Rhein und Rheinau führt der Fluss derzeit wenig Wasser, erkennbar an den ausgedehnten Kiesbänken an beiden Ufern. Im Film ist zu sehen, wie Grundwasser aus dem kiesigen Untergrund an die Oberfläche quillt und als Bächlein in den Rhein fliesst. Während des Hitzesommers sorgte dieses kühlere Wasser von unter 20 Grad Celsius für Abkühlung für die gestressten Fische im Rhein, der im August über 27 Grad warm wurde.

Fangverbot steht bevor

Entspannt hat sich wie erwähnt die Situation bei der Wassertemperatur. Diese liegt im Rhein derzeit um die 21 Grad Celsius. «Das ist für die Fische erträglich, wenn auch immer noch warm», sagt Philipp. Denn Fische mögen lieber kühleres Wasser. Am 6. August hatte die Temperatur des Rheins mit 27.5 Grad den diesjährigen Spitzenwert erreicht.

Zu dem Zeitpunkt setzte im Rhein ein Fischsterben ein, betroffen waren vor allem die wärmeempfindlichen Äschen. Aber auch tote Barben, Aale und einzelne Forellen wurden aus dem Fluss gefischt. Rund drei Tonnen tote Fische wurden damals aus dem Zürcher, Schaffhauser und Thurgauer Rhein eingesammelt. Laut Philipp entsprach diese Menge aber nur einem Teil der gesamthaft verendeten Fische.

Mit einem einjährigen Fangverbot wollen die Kantone Schaffhausen, Thurgau und Zürich den reduzierten Beständen der Äsche und teils der Forelle die Möglichkeit geben, sich zu erholen.

Ganz in der Nähe der Chuetränki: Aufnahme eines grossen Fischschwarms, vorwiegend junge Barben. Jetzt, wo sich der Rhein langsam abkühlt, fühlen sich auch diese Fische wieder wohler.

Laut Philipp wird der Kanton Zürich das Verbot voraussichtlich in rund zwei Wochen per Verfügung erlassen. Und zwar wohl nur für die Äsche, die sonst ab dem 1. Oktober wieder gefangen werden dürfte. Auch die deutsche Seite sei gebeten worden, Fangverbote am Rhein zu erlassen. «Die Anfrage ist platziert», sagt Philipp. Weil es sich dabei um eine internationale Angelegenheit handelt, ist diese beim Bundesamt für Umwelt (Bafu) hängig.

Der Verlust an Äschen sei dieses Jahr zwar nicht so hoch gewesen wie im Hitzesommer 2003, sagt Philipp weiter. Allerdings habe die Population dieser Fische seither auch nie mehr die gleiche Grösse erreicht wie vor 2003.

Keine Äschen in der Aufzucht

Seit mehreren Jahren schon hält der Kanton Zürich in der Fischaufzuchtanlage in Dachsen eine genetische Reserve an Äschen. Etwa 30 000 Fischchen, sogenannte Sömmerlinge, werden dort jeweils aus dem Laich wild gefangener Äschen in Becken aufgezogen und im Herbst in den Rhein ausgesetzt. Doch laut Philipp gibt es dieses Jahr in der Dachsemer Anlage keine jungen Äschen. Denn im Frühling sei es nicht gelungen, Äschen mit Laich im Bauch zu fangen. Wieso, sei unklar.

Aussterben wird der Fisch deswegen aber nicht, da er sich grundsätzlich gut in freier Natur vermehrt. Wie viele Äschen nach diesem heissen Sommer noch im Rhein leben, das muss erst noch abgeklärt werden. Dafür suchen die Fachleute nächsten Frühling bekannte Laichplätze von Äschen auf und führen Probefänge durch.

Sie zählen die Äschen vor Ort, erfassen mit einem standardisierten Verfahren die geschlüpften Äschen in bestimmten Rheinabschnitten und ziehen die Erfahrungswerte aus den Vorjahren hinzu: So können sie den Äschenbestand hochrechnen respektive ungefähr abschätzen.

Am Zürcher Rhein wurden diesen Sommer an einigen Orten Plakate aufgestellt und Uferbereiche für Badende teilweise abgesperrt. Der Grund: An solchen Stellen fliesst kühleres Wasser von Seitenbächen in den Rhein. Oder es quillt kaltes Grundwasser aus dem Untergrund, wie etwa an der sogenannten Chuetränki zwischen Ellikon am Rhein und Rheinau. «Hunderte Fische auf wenigen Quadratmetern schwammen dort», erzählt Philipp.

In sandigen Mulden bei der Chuetränki sieht man, wie das Grundwasser direkt aus dem Untergrund an die Oberfläche dringt.

Die Wassertemperatur lag an der Stelle teils unter 20 Grad, während es im übrigen Rhein wie erwähnt über 27 Grad warm wurde. Das Absperren der Kühle spendenden Chuetränki habe sich «sehr bewährt». Der Hitzesommer 2018 wird laut Philipp nun «sauber aufgearbeitet». So soll geprüft werden, welche Massnahmen für die Fische nützlich waren und welche weniger. Aus der Analyse heraus sollen dann vielleicht zusätzliche Massnahmen für die Zukunft entwickelt werden.

(Der Landbote)