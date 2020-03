Die Nachfrage in Hofläden steigt

Die Hofläden auf Bauernhöfen dürfen als Lebensmittelläden offen bleiben. Ihre Selbstbedienungsangebote würden seit einer Woche mehr als sonst in Anspruch genommen, sagen Hofladenbetreiberinnen in Hettlingen und Andelfingen.

Der Hofladen von Martin-Agro in Hettlingen liegt zwischen Ohringen und Hettlingen auf der linken Seite. Er wird von Nadja Schwarz und ihrem Partner Tobias Martin betrieben. Sonst helfe jeweils auch Schwiegermutter Claudia Martin mit, sagt die gelernte Detailhandelsfrau. «Doch dies ist nun wegen der Ansteckungsgefahr vor dem Coronavirus nicht möglich.»

Für die Kundschaft gibt es Vorsichtsmassnahmen: Vor dem Ladeneingang steht seit Mittwoch eine Tafel. Zwei Meter Abstand einhalten und nicht mehr als sechs Personen sollen sich gleichzeitig im Laden aufhalten, wird darauf empfohlen.

Im geräumigen Hofladen werden saisonale Gemüse und Früchte sowie Brot, Eier, Konfitüren, Honig, Süssmost und neuerdings Milchprodukte angeboten. Das meiste stammt aus eigener Produktion und zugekaufte Artikel kommen aus der näheren Umgebung.

An diesem Donnerstag kurz vor Mittag sind Patricia Sauter und ihre Söhne Hannes (21) und Thom Wäckerlig (19) im Hofladen am Einkaufen. Sie sei mit ihren Kindern früher schon zum Erdbeerpflücken hierher gekommen, erzählt die Kindergärtnerin, die in Velten zuhause ist und in Wüflingen unterrichtet. Auch heute noch fahre sie öfters mit dem Velo vorbei. «Heute sind wir aber mit einem Mobility-Auto unterwegs.»

Nicht direkt wegen des Coronavirus seien sie jetzt hier, sagt Patricia Sauter, die heute nach drei intensiven Tagen im Kindergarten frei hat («wir mussten die Schule neu erfinden».) Auch sonst könne sie an einem Hoflädeli kaum vorbeifahren, ohne anzuhalten. In Hettlingen kauft sie heute Lammfleisch, Äpfel und Lauch ein. Die Söhne schnappen sich zwei Becher Glacé aus dem Tiefkühler.

«Viele ältere Leute»

Die momentanen Besuchszahlen kann Nadja Schwarz zwar nicht beziffern: «Weil wir ein Selbstbedienungsladen sind». Aber eines ist klar: «Wir haben grossen Zulauf, so als ob die Beerensaison schon angefangen hätte.» Vermehrt kämen auch viele ältere Leute in den Selbstbedienungsladen. «Aus Respekt vor der Ansteckungsgefahr in den grossen Einkaufsläden», wie man ihr erzähle. «Alles, was aus der Region kommt, läuft im Moment gut», resümiert die 31-Jährige.

Auch Annemarie Wegmann vom gleichnamigen Hofladen in Andelfingen verzeichnet mehr Nachfrage als sonst zu dieser Zeit, und neue Kundschaft. Üblicherweise seien die Monate März, April sehr flau.

Das Ur-Dinkelmehl findet in Annemarie Wegmanns Hofladen in Andelfingen reissenden Absatz

Jetzt aber ist auch bei ihr die Hoflädeli-Saison schon voll angebrochen. «Von unserem Ur-Dinkelmehl haben wir am Samstag in einem Tag so viel verkauft, wie sonst in einem ganzen Monat», erzählt sie. Aber auch Eier seien sehr gefragt. «Statt fünf, sechs Stück werden nun eher zwanzig bis dreissig eingekauft.»

Im täglich offenen Hofladen Wegmann gibt es neben frischem Obst ab Hof und eigenproduziertem Ur-Dinkelmehl von der Mühle Bachmann in Willisdorf auch Käse, Wein, Traubensaft und Süssmost. Ebenso hausgemachte Konfitüre und Sirup. «Mir ist aufgefallen, dass seit Corona sehr viele ältere Leute kommen», sagt Annemarie Wegmann.