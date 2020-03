Die geselligen und karitativen Landfrauen

Am Mittwoch, 11. März, hätte die Tagung der Landfrauen des Bezirks Andelfingen stattgefunden. Hätte, denn der Coronavirus macht auch den Landfrauen einen Strich durch die Rechnung.

Sonja Grob, Präsidentin des Bezirksvereins, begründet: Die Unsicherheit sei gross. Bei den Veranstaltern darüber, ob sie Anlässe durchführen sollen, aber auch bei potenziellen Teilnehmerinnen, ob sie die Anlässe besuchen sollen. Die Tagung, an der in Henggart über Aktivitäten informiert und dem Unterhaltungsprogramm von Beni Thurnheer gelauscht worden wäre, wurde vorsichtshalber abgesagt.

Rund 200 Personen besuchen die Tagungen jeweils. Es könnten noch deutlich mehr sein: 970 Personen zählt dieLandfrauenvereinigung des Bezirks Andelfingen, über 6700 sind es in den elf Bezirksvereinigungen des Kantons. Personen, nicht Frauen, denn: In wenigen Ausnahmefällen werden auch Männer aufgenommen. «Beispielsweise, wenn die Ehefrau als Vereinsmitglied verstirbt, der Mann aber auf die ländliche Familienhilfe angewiesen ist», sagt Grob.

Geld für die ländliche Familienhilfe zu sammeln sei eine der Aufgaben der Landfrauen. Und wohl mit ein Grund dafür, dass die Mitgliederzahlen jedes Jahr steigen. Denn: Landfrauen profitieren von vergünstigten Tarifen und werden bei zu vielen Anfragen prioritär behandelt.

Entlastung, nicht Pflege

Die Familienhilfe gehört der Zürcher Landfrauen-Vereinigung an und angestellte Fachpersonen springen ein, wenn Not an der Frau ist. «Die ländliche Familienhilfe ist als Entlastung gedacht.» Im Gegensatz zur Spitex würden keine pflegerischen Aufgaben übernommen, dafür aber jegliche Art von Hilfe im Haushalt oder in der Kinderbetreuung. Die Tarife richten sich nach dem steuerbaren Einkommen.

«Die ländliche Familienhilfe ist als Entlastung gedacht.»Sonja Grob

Präsidentin Landfrauen Bezirk

Andelfingen

1443 Einsatztage wurden im Kanton Zürich im letzten Jahr im Rahmen der ländlichen Familienhilfe geleistet. Durchschnittlich wurden pro Einsatztag rund 115 Franken bezahlt – tatsächlich kosten würde ein Tag rund 313 Franken.

Kleine Auszeit

Die Landfrauenvereinigung des Bezirks Andelfingen wurde 1944 gegründet. Entstanden ist sie aus dem Landwirtschaftlichen Bezirksverein – was sich an den Vorträgen an der ersten Tagung zeigte: In einem ging es um die Arbeitserleichterung im bäuerlichen Haushalt, im anderen um die Anerkennung der Arbeit der Bäuerin.

Die Landfrauen bestanden denn ursprünglich auch vor allem aus Bäuerinnen. Heute ist das anders, nur noch ein Bruchteil der Frauen sei in der Landwirtschaft tätig. Aber: Die «typische Landfrau» gibt es im Bezirk Andelfingen nicht. Sie kann 20 sein oder 80, Bäuerin, Bankkauffrau, Bäckerin – die Bandbreite ist gross.

Hoch geschrieben würden das Gemeinsame und Gesellige. Es finden Ausflüge statt, Wellness-Wochenenden, Kurse in der Küche oder in Werkstätten oder Anlässe wie die Staudenbörse. An regionalen Veranstaltungen wie dem Herbstfest beteiligen sich die Landfrauen etwa indem sie Brot backen, den Erlös daraus spenden sie an die ländliche Familienhilfe.

Natürlich sei niemand verpflichtet, sich aktiv zu beteiligen. Sonja Grob, 54 Jahre alt und seit 33 Jahren eine Landfrau, schätzt diese kleinen Auszeiten in allen Variationen aber sehr.