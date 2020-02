Die höchste Buslinie mit tiefster Rentabilität

Ein Stundentakt wäre Luxus: Siebenmal am Tag nimmt der kleine Bus der Linie 809 die kurvige Strecke von Bauma nach Sternenberg in Angriff. Zuoberst wartet mit dem «Gfell» die höchste Haltestelle des Zürcher Verkehrsverbundes.

Ebenfalls ganz zuoberst befindet sich Sternenberg in der Rangliste der unrentabelsten Linien der Region (siehe Tabelle): Die 809 weist lediglich einen hochgerechneten Kostendeckungsgrad von 12,3 Prozent aus. Die Einnahmen, vorwiegend aus den Billetten, decken also lediglich etwas mehr als ein Achtel der Kosten.

Region offenbar nicht von Überprüfung betroffen

Das Podest der unrentabelsten ÖV-Verbindungen wird durch weitere Strecken im Tösstal komplettiert: Die 807 von Turbenthal über Wila nach Sitzberg deckt etwas mehr als ein Sechstel, die 806 von Turbenthal über Bichelsee nach Dussnang TG knapp ein Fünftel ihrer Kosten.

Zum Vergleich: Kantonsweit liegt der Kostendeckungsgrad bei fast 69 Prozent, Tendenz steigend. Bei den regionalen Bus- und Zuglinien beträgt der durchschnittliche Deckungsgrad 49 Prozent.

Die Zahlen hat das Bundesamt für Verkehr (BAV) nach einem Gesuch über das Öffentlichkeitsgesetz freigegeben. Sie zeigen, von welcher Rentabilität die Transportunternehmen für ihre Strecken im Jahr 2019 ausgehen. Die tatsächlich erzielten Werte liegen Mitte Jahr vor. Doch die Soll- und Istwerte unterschieden sich in der Regel sehr wenig, heisst es beim Bundesamt.

«Der ZVV hat einen anderen Zweck, als nur rentabel zu sein.»Stefan Kaufmann, Sprecher ZVV

Strecken, die unter einem Kostendeckungsgrad von 10 Prozent liegen, überprüft das Bundesamt nun (Hier lesen Sie die Hintergründe). Zudem alle, welche zwischen 10 und 20 Prozent und nicht im ländlichen Gebiet liegen. In der Region trifft das auf keine der Verbindungen zu, schweizweit sollen insgesamt 33 Linien zur Disposition stehen.

Doch wie siehts beim Kanton aus? Zu einzelnen Linien und ihrer Gefährdung äussert man sich beim Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) auf Anfrage nicht. Sprecher Stefan Kaufmann weist darauf hin, dass der Kostendeckungsgrad aufgrund der gesetzlichen Erschliessungspflicht «nur eine bedingt geeignete Lenkungsgrösse» darstelle. Er sagt: «Der ZVV hat einen anderen Zweck, als nur rentabel zu sein.»

«Starker lokaler Widerstand gegen Streichungen»

Was ein guter Deckungsgrad sei, werde deshalb nicht definiert. «Ausschlaggebend bleibt das Defizit in absoluten Frankenbeträgen.» Der Zürcher Kantonsrat hat erst vor einer Woche den Rahmenkredit für die Jahre 2020 und 2021 genehmigt: 684 Millionen Franken. «Darin wird das jährliche, effektive Defizit festgelegt.» Kanton und Gemeinden teilen sich das Defizit jeweils hälftig auf. Dadurch bestehen die Gemeinden auch auf der Erschliessungspflicht: «In der Vergangenheit hat sich immer wieder starker lokaler Widerstand formiert, wenn eine Linie mit tiefem Kostendeckungsgrad gestrichen werden sollte», sagt Kaufmann.

Am Ende geben diese Zahlen alleine also keine Auskunft über eine mögliche Streichung. Und für Berufspendler muten sie sowieso schräg an, wenn der tagsüber leere Zug oder Bus morgens und abends proppenvoll ist.