Die «schleichende Zentralisierung» stoppen

In gut einem Monat entscheiden die Adliker, Andelfinger, Henggarter, Humliker, Kleinandelfinger und Thalheimer Stimmbürger, ob die Fusion ihrer sechs Gemeinden vertieft geprüft werden soll. Zusätzlich soll der Zusammenschluss aller Schulen abgeklärt werden.

Nun haben in allen sechs Gemeinden die Informationsveranstaltungen oder vorberatenden Gemeindeversammlungen zur Fusionsabstimmung vom 15. April stattgefunden – den Schlusspunkt setzte am Montagabend Thalheim an der Thur.

Rund 70 Personen nahmen am Informationsanlass teil. Die Gemeinde im Thurtal östlich von Andelfingen ist mit gut 900 Einwohnern vor Humlikon und Adlikon die grösste unter den drei kleinsten Fusionsgemeinden.

«Das geben wir offen zu»

«Ein Teil unserer Steuergelder geht an den Kanton», sagte Thalheims Gemeindepräsidentin Caroline Hofer Basler. Daher interessiere auch die Sicht des Kantons auf das Thema Fusionen, der mit seinen Ressourcen ebenfalls haushälterisch umgehen müsse. Daher hielt am Thalheimer Anlass Roland Wetli vom kantonalen Gemeindeamt ein Referat.

«Die Verantwortung ist bei der Bevölkerung und nicht bei den Behörden.»Caroline Hofer Basler,

Gemeindepräsidentin Thalheim

Vier Schulgemeinden und sechs Politische Gemeinden respektive Einheitsgemeinden: Noch nie habe es im Kanton Zürich ein so grosses Fusionsprojekt gegeben wie jenes im Raum Andelfingen, sagte Wetli. Der Kanton sei für den Zusammenschluss kleiner Gemeinden, weil diese immer öfters öffentliche Aufgaben auslagern müssten.

So etwa an andere Gemeinden oder in Zweckverbände, wo die Bürger aber nicht mehr direkt mitbestimmen können. «Fusionen stärken die Gemeindeautonomie, was zuerst widersprüchlich klingt», sagte Wetli. Denn die nach einer Fusion grösser gewordenen Gemeinden könnten so manche Aufgabe wieder selber übernehmen. Zweckverbände hingegen seien «exekutivlastig und weit weg von den Bürgern».

Selbstkritisch sprach Wetli auch von einer «schleichenden Zentralisierung», so etwa bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb). «Das geben wir beim Kanton offen zu.» Daher wolle man die Gemeinden stärken, um diese Entwicklung «etwas zu stoppen». Und ja, der Kanton erhoffe sich durch Fusionen auch eine Vereinfachung der Strukturen, also eine Reduzierung der hohen Zahl an Gemeinden oder Zweckverbänden.

«Es wird langsam eng»

Auch Thalheim sei ein Profiteur des alten Finanzausgleichs gewesen, sagte Hofer Basler über die Situation vor 2012. Sprich: Als struktur- und finanzschwache Gemeinde wurde Thalheim in ihrer Struktur erhalten, eine Fusion hätte damals finanzielle Nachteile mit sich gebracht. Zwar gehe es Thalheim heute finanziell noch relativ gut, «aber es wird langsam eng». Ohne Steuererhöhung gebe es kaum noch finanziellen Spielraum.

Hofer Basler betonte, wie wichtig der langfristige Mehrwert einer Fusion für die Bevölkerung sei, dass sich klare Vorteile zeigen müssten. Dafür sollen die Folgen einer Fusion erst einmal abgeklärt werden. Doch sie sagte auch, dass nicht nur Zahlen und Fakten entscheidend seien, sondern auch weiche Faktoren wie etwa die Identifikation mit der Gemeinde.

Solche Faktoren könnten zum Scheitern des Fusionsprojekts führen. «Da müssen wir hellhörig sein.» Auch müsse der Wandel aktiv gestaltet werden. «Die Verantwortung ist bei der Bevölkerung und nicht bei den Behörden.» Konkreter wurde Hofer Basler nicht.

«Nicht nur Schlagwörter»

In der 15-minütigen Fragerunde meldeten sich sieben Bürger zu Wort. Die erste Thalheimerin wollte wissen: Bleibt das Schulhaus Thalheim nach einer Fusion bestehen? Um solche Fragen zu beantworten, sei eben die vertiefte Fusionsprüfung nötig, antwortete Hofer Basler.

Er habe vieles nicht verstanden, sagte ein Bürger. Mehrwert, professionellere Dienstleistungen, mehr Demokratie: Was sei damit ganz konkret gemeint, wollte er wissen. «Ich möchte Antworten, nicht nur Schlagwörter.» Sie sei froh um solche Beiträge, sagte Hofer Basler.

