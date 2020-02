Die tödliche Reise der Aale

Die Medienmitteilung schwappte einmal quer über die Medienlandschaft. «Qualvolles Aal-Gemetzel durch Kraftwerke im Rhein», titelten der Schweizerische Fischereiverband (SFV) und die Gewässerschutzorganisation Aqua Viva.

Neu ist das Problem nicht, das auch im «Landbote» thematisiert wurde. Aale und andere wandernde Fische kommen selten lebendig durch die 21 Wasserkraftwerke am Rhein. «Nicht alle Kraftwerke haben eine Fischaufstiegshilfe, keines hat einen Fischabstieg». Das schreibt Eva Baier auf Anfrage via SFV, auf der Website von Aqua Viva ist sie als Vorstandsmitglied aufgelistet.

Ausgesetzt und befischt

Der Aal, so schreibt die Expertin mit Master in Umweltnaturwissenschaften, sei zwar einheimisch in Bodensee und Rhein, komme aber natürlicherweise nicht mehr vor. «Der Aal wird daher in grosser Anzahl im Bodensee ausgesetzt und dort auch intensiv befischt». Das sei dort trotz des internationalen Schutzstatus, möglich, da der Bodensee eigenen Regeln unterliege, beziehungsweise jenen derInternationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee.

«Die Tiere, welche nicht von den Berufsfischer gefangen werden, wandern vorwiegend in den Wintermonaten zurück in die Nordsee – aber wegen den fehlenden Fischabstiegen erreicht keines der Tiere das Meer», schreibt Baier. Die Expertin nennt eine Möglichkeit, wie die Aale gar nicht erst in die tödlichen Turbinen der Wasserkraftwerke gelangen:Den Besatz im Bodensee einstellen. Aber: «Auch dann hätten wir die nächsten etwa 15 Jahre noch tote Tiere, da sie so lange im Bodensee leben, bis sie zurückwandern.»

Grenzkraftwerk Rheinau

In der Kritik stehen vor allem die Wasserkraftwerke. Bund und Kantone sollen forscher vorgehen in Sachen fischfreundlicher Sanierung, fordern der SFV und Aqua Viva in ihrer Mitteilung.Seit 2011 schreibt das revidierte Gewässerschutzgesetz die Sicherstellung der Fischgängigkeit vor. Mit Frist: «Konkret sind ökologische Beeinträchtigungen durch Nutzung der Wasserkraft bis 2030 zu beseitigen. Zu diesen gehört auch die Beeinträchtigung der Fischwanderung.» Das schreibt auf Anfrage der Energiekonzern Axpo, der die Hälfte des Wasserkraftwerks Rheinau besitzt. 42 Prozent gehören der branchengleichen EnAlpin AG und 8 Prozent der Energie Baden-Württemberg AG.

«Besonders beim Thema Fischabstieg stellen sich Bund, Kantonen und der Energiewirtschaft noch viele offene Fragen.»Stellungnahme der Axpo

Gemäss strategischer Planung des Kantons Zürich bestehe beim Kraftwerk Rheinau Sanierungsbedarf sowohl betreffend Fischauf- als auch Fischabstieg. Wie die Anlage künftig aussehen werde, sei noch unklar, dafür müsse die Sanierungsverfügung abgewartet werden. Normalerweise verfüge diese der zuständige Kanton. Rheinau sei aber ein Grenzkraftwertk, deshalb sei das Bundesamt für Energie zuständig. Ohne Verfügung keine Planung für ein Detailprojekt. «Jede Anlage muss auf die jeweilige Kraftwerksituation massgeschneidert werden», heisst es bei der Axpo. «Besonders beim Thema Fischabstieg stellen sich Bund, Kantonen und der Energiewirtschaft noch viele offene Fragen.»

Idee: «Aal-Taxi»

Mehr Fragen als Antworten also. Auch Baier schreibt: «Wir haben bisher keine Lösung für den Fischabstieg an den Grosskraftwerken». Das Kraftwerk in Schaffhausen ist das erste, das die Aale auf ihrem Weg in die Nordsee passieren. Dort würde seit Jahren versucht, etwas gegen die Problematik zu unternehmen. Bisher erfolglos.

Eine Idee war ein «Aal-Taxi» einzuführen, wie es in anderen Ländern schon im Einsatz ist. Der SFV habe eine Studie in Auftrag gegeben, die prüfen sollte, obdie Tiere in Schaffhausen gefangen und über Land bis zum letzten Kraftwerk bei Iffezheim in Deutschland transportiert werden könnten. Die Studie ist online beim Verband zu finden, Verfasserin: Eva Baier, namens ihrer «Fischwanderung.ch GmbH». Die Studie habe vor allem Fragen aufgeworfen, schreibt die Verfasserin. Eine Pilotstudie sei denn auch nie durchgeführt worden. Im Papier hinterfragt die Expertin unter anderem, wie gross der Stress für die Tiere beim Transport ist.

Baier schlägt eine andere Lösung vor: Die Finanzierung von Berufsfischern, welche die Tiere im Rhein für den Verzehr fangen. Das sei wegen des Schutzstatus aktuell nicht möglich, «aber dann hätten die Tiere noch eine Verwendung».

In den Turbinen der Kraftwerke sterben indes verschiedene wandernde Fischarten. Der Aal sei aber stark gefährdet und die Situation mit dem Besatz im Bodensee sei «komplett künstlich». Ausserdem verenden die Aale besonders qualvoll: Der hintere Teil des Fisches könne durch einen Turbinenschlag absterben, während der vordere Teil manchmal noch wochenlang weiterlebt.