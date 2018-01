Dorf darf auf weitere Sitzbänkli hoffen

Rund 40 Sitzbänke wurden letztes Jahr in der Stadt Winterthur aus Spargründen abmontiert. Das Entsetzen in den betroffenen Quartieren war gross, es gab viele Leserbriefe im «Landboten» und landesweit Schlagzeilen.Ganz anders ist die Situation in Dorf im beschaulichen Flaachtal im Zürcher Weinland. Dort kann die Gemeinde vielleicht mit einem Bänkli-Regen rechnen.

Bank statt Dornengebüsch

Die Geschichte hat zwei unabhängige Anfänge, die kürzlich ­zusammengefunden haben. Da ist einerseits ein Ehepaar aus Dorf, das angeregt hat, im Bereich ­Buolistrasse-Irchelblick-Volke­merbach öffentliche Sitzbänke zu platzieren. Und andererseits: «Im Rahmen der Standortab­klärung», schreibt der Dorfemer ­Gemeinderat in einer Mitteilung, sei dann aber bekannt geworden, dass das Prüfungs- und Be­ratungsunternehmen Ernst &Young im Flaachtal solche Bänke sponsern werde.

Daher werde die Gemeinde vorerst nur eine ­öffentliche Sitzbank realisieren und im Übrigen die Aktion von Ernst & Young abwarten. Für die einzelne Bank samt Entfernung des Dornengestrüpps am Standort an der Buolistrasse hat der Gemeinderat knapp 3000 Franken bewilligt.

«Lebenswerte Zukunft»

Doch wieso will Ernst & Young ausgerechnet im Flaachtal ­Sitzbänke sponsern? Das Enga­gement hängt mit dem Projekt «AgroCO2ncept Flaachtal» zusammen, das die Firma in der Gründungsphase sowie punktuell bei einzelnen Projekten unterstützt hat. «Unser Engagement steht im Zusammenhang mit unserem schweizweiten CR-Engagement», schreibt Sprecher ­Kevin Müller auf Anfrage. Oder allgemein verständlich ausgedrückt: CR steht für Corporate ­Responsibility, was in den Worten von Ernst & Young bedeutet: «Unser Corporate-Responsibility-Engagement ist Ausdruck unserer ethischen, sozialen und ökologischen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, in der wir leben und arbeiten.»

Natürlich sei man ein gewinnorientiertes Unter­nehmen, «aber das allein ist es noch nicht. Unser langfristiges Ziel ist es, einen nachhaltigen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft zu leisten.» Das «AgroCO2ncept Flaachtal» wiederum will («Landbote» vom 12. Mai 2016), dass Landwirte und Weinbauern im Flaachtal in ihren Betrieben Treibhausgase reduzieren.

Offen, obs weitere Bänkli gibt

Wie Kevin Müller weiter schreibt, seien in einem ersten Pilotprojekt fünf Bänke hergestellt worden, die in Wäldern und auf Feldwegen im Flaachtal bereits «im Einsatz» seien – sie stehen also schon da.

Oft sind gesponserte Sitzbänke ja beschriftet mit dem Namen oder Logo des Spenders. Wie etwa von jener Bank, von der in der Region so manche Bank steht, willkommenes Wortspiel inklusive. Nein, die Sitzbänke von Ernst & Young seien nicht gekennzeichnet, sagt Müller. «Unsere Mitarbeiter haben die Bänke selber hergestellt aus Baumstämmen.» Ob im Flaachtal auch dieses Jahr weitere Bänke gebaut und montiert werden, das ist allerdings noch offen. «Bis anhin sind keine weiteren Bänke definitiv zugesagt worden.»

Landwirte schützen Klima

Auf der Internetseite www.agroco2ncept.ch erfährt man zum Beispiel, dass das Weingut Schloss Goldenberg in Dorf seine CO2-Emissionen dank einem neuen Kühlsystem, leichteren Flaschen und dem Sammeln von Altglas um annähernd 20 Prozent reduziere.

Der Hintergrund des ganzen Klimaschutzprojekts im Flaachtal besteht darin, dass die Landwirtschaft schweizweit für rund elf Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich gemacht wird. «Um die Auswirkungen der Klimaerwärmung zu begrenzen, wird sie eine zentrale Rolle einnehmen müssen», heisst es auf der Website weiter.

(Der Landbote)