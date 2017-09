Drei Jahre Gefängnis für Betrügerin

Die Liste ihrer Delikte ist lang, welche der 46-jährigen Ungarin zur Last gelegt werden: Fälschung von Ausweisen, Arbeitszeugnissen, Rechnungen, Briefen, Anträgen an Versicherungen und an die Ausgleichskasse, um nur einige zu nennen.

Ihre Straftaten, wegen derer sie am Mittwoch den ganzen Tag und gestern Morgen vor dem Bezirksgericht Andelfingen stand, erstrecken sich über den Zeitraum zwischen Juli 2012 und Januar 2016. Seit Ende November 2016 sitzt sie im vorzeitigen Strafvollzug im Frauengefängnis in Hindelbank. Zu dem kommt es, wenn die beschuldigte Person in der Hauptsache geständig ist und ein entsprechendes Gesuch stellt.

«Von der Idee, unsauber zu Geld zu kommen, kam sie fast nicht mehr los.»

Psychiater der Angeklagten

Der geschiedenen Ökonomin, die im Weinland und in der Stadt Zürich gewohnt hat, gelang es offenbar mehrmals, Arbeitgeber, Firmen, Arbeitslosenkasse, Konkurs- und Betreibungsamt sowie die Sozialen Dienste der Stadt Zürich zu täuschen.

So reichte sie beispielsweise bei einer Aargauer Firma ein vollständig gefälschtes Arbeitszeugnis eines Arbeitgebers ein, bei dem sie gar nie tätig war. Sie wollte damit verhindern, dass die Aargauer Firma, bei der sie sich beworben hatte, bei ihrem wirklichen Arbeitgeber Referenzen einholte. Dort hatte man ihr nämlich gekündigt, weil sie mit der Geschäfts-Kreditkarte privat Geld bezogen hatte. Die Täuschung gelang, denn die Aargauer Firma stelle sie als Kadermitarbeiterin ein.

Bei der Arbeitslosenkasse in Winterthur gab sie daraufhin an, weder bei einer Firma angestellt, noch selbstständig erwerbend zu sein. Und dies, «obschon sie auf den Selbstdeklarationsformularen monatlich ausdrücklich auf die Folgen von unwahren oder unvollständigen Angaben hingewiesen wurde», wie es in der Anklageschrift heisst. Die Arbeitslosenkasse zahlte ihr eine Entschädigung von 12 305 Franken für zwei Monate aus.

Sie schaffte es auch, bei einer Freizügigkeitsstiftung sowie einer Vorsorgeeinrichtung die Auszahlung von Freizügigkeitsleistungen von rund 62 000 Franken zu erwirken. Sie gab vor, ein eigenes Geschäft zu betreiben. Schliesslich erhielt sie sogar Sozialhilfe, weil sie Einkommen sowie Vermögen verschwieg.

Mehrere Anzeigen

Bei allen Delikten ging die Frau stets davon aus, dass die einzelnen Firmen oder Einrichtungen wegen des hohen administrativen Aufwandes und der grossen Arbeitsbelastung keine Nachforschungen anstellen würden, so dass ihre Täuschungen unentdeckt blieben. Doch dem war nicht so. «Es kam zu mehreren Anzeigen», sagt Gerichtspräsident Lorenz Schreiber in Andelfingen auf Anfrage.

Das Gericht sprach die Frau denn auch wegen mehrfachen Betrugs, der mehrfachen Urkundenfälschung, mehrfachen Fälschung von Ausweisen und weiterem mehr schuldig. Mit einer unbedingten Gefängnisstrafe von 36 Monaten blieb es jedoch unter der von der Staatsanwältin geforderten 42 Monaten.

Tausende von Franken

Die Beschuldigte habe geltend gemacht, dass sie unter dem Einfluss von zwei Wahrsagerinnen stand und in Telefonaten auf einer Bezahlnummer Tausende von Franken ausgegeben habe, sagt Schreiber. Ein Psychiater, der als Zeuge vorgeladen wurde, attestierte ihr eine zeitweise eingeschränkte Willensfreiheit. «Sie war gegenüber den Wahrsagerinnen fast hörig», sagt Schreiber. «Von der Idee, unsauber zu Geld zu kommen, kam sie fast nicht mehr los.»

In ihrem Schlusswort, von dem sie in ihrer Zelle mehrere Fassungen schrieb und das sie vor Gericht vorlas, bedauerte sie ihre Vergehen. Rückblickend konnte sie sich nicht erklären, wie es so weit hatte kommen können.

(Der Landbote)