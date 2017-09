Dreijähriger Streit geht in die nächste Runde

Vor ziemlich genau drei Jahren fällte die Gemeindeversammlung von Waltalingen einen folgenreichen Entscheid in Sachen Bau- und Zonenordnung (BZO). Denn das juristische Hickhack läuft bis heute – und es wird weitergehen.

Damals hiess die Versammlung auf Antrag des Guntalinger Gartenbauers Martin Farner – ein Namensvetter des FDP-Kantonsrats und Oberstammer Gemeindepräsidenten – eine Umzonung des Dorfteils Chloster gut. Und zwar von der stark geschützten Kernzone 1 in die weniger stark geschützte Kernzone 2. In diesem Gebiet am östlichen Dorfrand von Guntalingen betreibt Farner seine Gartenbaufirma.

Weil die kantonale Baudirektion diese Umzonung aus Gründen des Ortsbildschutzes jedoch ablehnte, zog Farner den Fall weiter ans Baurekursgericht.

Nicht mehr viel zu verlieren

Und dieses Gericht gab Farner im Frühjahr 2016 punkto Umzonung recht. Damit war allerdings die Baudirektion wiederum nicht einverstanden, weshalb sie den Streitfall weiterzog ans Verwaltungsgericht. Dieses hat nun sein Urteil gefällt – gegen Farner. Dieser will den Fall jetzt weiterziehen ans Bundesgericht.

«Ich habe nach reiflicher Überlegung entschieden, diesen Weg zu gehen und von höchster Instanz ein Urteil in dieser Sache abzuholen», sagt Farner. Verlieren könne er aufgrund der Lage «nicht mehr viel». Zudem erscheint ihm die Sache «für alle Gemeinden im Kanton mit Kernzonen von eminenter Bedeutung».

Bereits an der Gemeindeversammlung vor gut drei Jahren sagte Farner sehr deutlich, worum es ihm in seinem Kampf geht. «In der Kernzone 1 ist man so eingeengt als Gewerbler», sagte Farner. Er brauche Platz, Umschwung. In einem «Ballenberg» könne er sich nicht weiterentwickeln.

31 der insgesamt 45 anwesenden Stimmberechtigten folgten damals Farners Argumentation und sagten Ja zur Umzonung des Gebiets Chloster von der Kernzone 1 in die Kernzone 2, wo das Korsett des Ortsbildschutzes nicht so eng geschnürt ist. Der Entscheid fiel so, obschon das von der Gemeinde beauftragte Planungsbüro davon abriet. Die Begründung des Büros: Der Kanton würde einer solchen Umzonung niemals zustimmen.

«Durchaus gerechtfertigt»

Das Baurekursgericht teilte dann aber die Ansicht Farners undder Mehrheit der Waltalinger Stimmbevölkerung. So seien die weitergehenden Baumöglichkeiten in der Kernzone 2 bei der Interessenabwägung zwischen dem Ortsbildschutz und den Entwicklungsmöglichkeiten für das lokale Gewerbe «durchaus gerechtfertigt».

Hier widerspricht nun aber das Verwaltungsgericht. Weder das Baurekursgericht noch Farner würden näher darlegen, «inwiefern die Entwicklungsmöglichkeiten für das lokale Gewerbe in unzumutbarer Weise» durch den Ortsbildschutz eingeschränkt sein sollten.

Laut der Waltalinger Bau- und Zonenordnung (BZO) besteht der wesentliche Unterschied zwischen der Kernzone 1 und 2 darin, dass in Letzterer alte Gebäude praktisch ohne Einschränkung ersetzt werden dürfen.

So darf etwa ein abgerissenes Haus an einer anderen Stelle auf dem Grundstück und mit einer anderen Firstausrichtung neu erstellt werden. In der Kernzone 1 ist dies nicht erlaubt, weil die Stellung und Ausrichtung eines Gebäudes als für das Ortsbild prägend erachtet wird. Und im Gebiet Chloster ist dies laut dem Verwaltungsgericht der Fall.

Der malerische Dorfkern von Guntalingen.

Für den Laien schwer nachvollziehbar ist allerdings, dass gleich gegenüber vom Chloster, auf der anderen Seite der Hauptstrasse, Kernzone 2 ist und somit diese strengen Bauregeln nicht gelten. Dort gibt es ein paar Gewerbebetriebe.

Auch für das Baurekursgericht drängte sich eine Gleichbehandlung des Ortsteils Chloster mit dem direkt gegenüberliegenden Gebiet viel eher auf als der Verbleib in der Kernzone 1, zu welcher der alte Dorfkern mit den markanten Riegelhäusern (siehe Bild oben) gehört.

Guntalingen ist seit 1974 im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (Isos). Durch die dichte Anordnung der Gebäude beidseits des Strässchens Im Chloster entstehe ein «räumlich spannungsvolles Ensemble», wobei der Ortsrand durch neuere Gewerbebauten «verunklärt» werde.

Der Kanton hat die Isos-Vorgaben zu erfüllen. Daher wäre es eine Überraschung, wenn das Bundesgericht an dieser Zuständigkeit etwas ändern würde.

