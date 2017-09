Dreimal Ja zur Fusion

Dreimal Ja zu Fusion im Stammertal: Die Stimmberechtigten von Waltalingen, Ober- und Unterstammheim sagen Ja zur Fusion der politischen Gemeinde sowie der Schulgemeinde.

Am deutlichsten war das Resultat in Waltalingen: 307 legten ein Ja in die Urne, 88 waren dagegen. Die Stimmbeteiligung betrug 79,3 Prozent. Waltalingen hatte sich im Vorfeld der Abstimmung klar für eine Fusion ausgesprochen - für die kleinste und ärmste der drei Gemeinden ist der Druck für den Zusammenschluss aus finanziellen Gründen am grössten.

Eher knapp fielen die Ergebnisse in Ober- und Unterstammheim aus, wo sich die Gemeindepräsidenten im Vorfeld der Abstimmung gegen die Fusion wehrten: Unterstammheim nahm den Zusammenschluss mit 289 Ja- zu 219 Neinstimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 79,8 Prozent. In Oberstammheim sagten 372 Stimmberechtigte Ja, 256 waren gegen eine Fusion. Die Stimmbeteiligung lag bei 74,2 Prozent. Mit den Ergebnissen vom Sonntag können die drei politischen Gemeinden und eine Schulgemeinde damit zur neuen Gemeinde Stammheim fusionieren. Der Zürcher Regierungsrat unterstützt dies mit 7,5 Millionen Franken.

6,25 Millionen des Beitrags werden zur Senkung der Schulden der Gemeinde auf 1000 Franken pro Einwohner verwendet. Nach Ansicht des Regierungsrats werden die Gemeindestrukturen mit der Fusion vereinfacht und die Gemeinde gestärkt. Der Regierungsrat sieht denn auch «grosses kantonales Interesse am Zusammenschluss». Waltalingen, Ober- und Unterstammheim sind Gemeinden im Zürcher Weinland. Zusammen mit der Schulgemeinde Stammertal bereiten sie seit längerer Zeit die Fusion zur neuen Gemeinde Stammheim vor. Die neue Gemeinde Stammheim zählt 2770 Einwohnerinnen und Einwohner zählen und umfasst rund 24 Quadratkilometer. (huy/SDA)