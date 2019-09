«Du bist nur ein kleiner, mieser Frauenschläger»

Er beschimpfte, erniedrigte, schlug sie und drohte ihr im Streit immer wieder mit dem Tod und seinem Suizid. Zugleich liess sie den Arbeitslosen gratis bei sich in einem Weinländer Dorf wohnen, bezahlte ihm alles und machte nach der Arbeit alleine den Haushalt. Sie schleppte Unmengen Bier für den Alkoholkranken heran und entsorgte die leeren Dosen. Da sie sich für die grossen Mengen schämte, kaufte sie diese in mehreren Geschäften zusammen. Und er kontrollierte, dass sie die blauen Flecken seiner Schläge überschminkte.

Erst nach einem erneuten Gewaltausbruch Ende Juni 2018 liess sich die Frau von ihrem Chef und ihrem Arzt ermutigen, zur Polizei zu gehen. Seither sitzt der gut 50-Jährige wegen Wiederholungsgefahr im Gefängnis, seit Dienstag muss er sich vor dem Bezirksgericht Andelfingen verantworten.

Ruhe dank Akupunktur

Nachdem das Gericht den beschuldigten Mann am ersten Prozesstag befragt hatte, sagte am Mittwoch seine Ex-Partnerin aus – in seiner Anwesenheit. Er hatte sich in seiner Befragung als geläuterten Mann gegeben, die 15 Monate hätten ihn verändert. «Ich habe die innere Ruhe wieder», sagte er. Er habe sein vorheriges Leben «hinterfragt und angepasst». Akupunktur und Gespräche mit dem Gefängnispersonal hätten ihm geholfen. Und er betonte, dass er in der Haft mit dem Küchendienst den verantwortungsvollsten Job habe, den nur zwei Personen bekämen.

«Ich habe die innere Ruhe wieder»Der Angeklagte

Für die Zeit nach der Haft wünscht er sich eine ambulante Therapie. Eine Anlaufstelle, bevor er wieder in eine schwierige Situation gerate, «damit ich dann schon vorbereitet bin». Seine Antworten wirkten überlegt, Emotionen waren kaum zu spüren. Und der Alkohol? Da habe er keinen Zugang mehr, sagte der Mann. «Ich vermisse ihn aber auch nicht.» Mit dem Gutachten der Psychiatrie Rheinau zeigte er sich unzufrieden. Es fokussiere auf weit Zurückliegendes, dabei habe er sich seither verändert, «davon ist wenig drin».

Das Bild des Geläuterten wurde bei der Befragung seiner Ex-Partnerin jäh zerrissen. Übrig blieb der Eindruck eines kranken, berechnenden, gewalttätigen und schäbigen Mannes, der seine Taten kleinredet. Er, der sich von ihr hatte finanziell aushalten lassen, habe sich als «Chef im Haus» bezeichnet, erzählte sie. Und er habe nicht gewollt, dass sie beide in der Öffentlichkeit als Liebespaar galten – sie würden nur in einer WG zusammenleben. «Ich sah eher eine gute Freundschaft», hatte er dem Gericht gesagt, «eher eine Bruder-Schwester-Beziehung». Für «das Letzte» – Sex – habe ihm die Überzeugung gefehlt.

«Ich zeige dich an»

Die Zusammenfassung des Gerichtspräsidenten, wonach nur sie eine Liebesbeziehung wollte und er von ihr finanziell abhängig war, bejahte der Beschuldigte. Später in der zweitägigen Verhandlung erhärtete sich die Vermutung, wieso er eine Paarbeziehung abstritt: Gewalt in einer Ehe oder Partnerschaft gilt als Offizialdelikt.

«Ich zeige dich an, wenn du weitermachst»: Das habe sie ihm mehrmals gesagt, erzählte die Frau. Und nicht erst beim Vorfall vom Juni 2018, der zu seiner Verhaftung geführt hatte. Sie höre seine Worte noch heute, sagte sie dem Gericht und kämpfte mit den Tränen. So habe er ihr ein Kissen aufs Gesicht gedrückt und hämisch gesagt: «Ersticken ist ein qualvoller Tod, spürst du es schon?» Während ihrer glaubhaft wirkenden Schilderung sass der Beschuldigte regungslos im Gerichtssaal, die Hände vor sich gefaltet. Sie hatte sich gewehrt und gesagt: «Du bist nur ein kleiner, mieser Frauenschläger.» Damit er von ihr abliess, versuchte sie, ihn zwischen den Beinen zu packen. «Jetzt hast du dein Todesurteil unterschrieben», sagte er und ging in die Küche, um ein Fleischmesser zu holen.

Messer am Hals

Dann habe er ihr das Messer ganz nah an den Hals gehalten, was er bestreitet. Dies wäre laut Strafrecht eine Gefährdung des Lebens, wofür ein Landesverweis des deutschen Staatsbürgers zwingend wäre. Der Mann spricht Schweizerdeutsch und lebte nur wenige Jahre in Deutschland.

«Er handelte skrupellos»Die Staatsanwältin über den Angeklagten

Die Staatsanwältin forderte einen solchen Verweis von zehn Jahren, dreieinhalb Jahre Freiheitsstrafe, ein Kontaktverbot zur Ex-Partnerin von fünf Jahren sowie die Anordnung einer stationären Therapie. Sie sprach von einer «bemerkenswerten Brutalität» gegenüber jener Frau, «die ihn finanzierte, ihn aufnahm». Und in ihrem Plädoyer erfuhr man erstmals, dass der Mann schon in früheren Beziehungen gewalttätig war und dafür verurteilt wurde. Einiges habe er zwar eingestanden, aber er bagatellisiere die Vorwürfe. Von echter Einsicht sei nicht all zu viel zu spüren. «Er handelte skrupellos», sagte sie.

«Geschickter Manipulator»

Die Anwältin der Frau doppelte nach. Der Beschuldigte sei ein «sehr geschickter Manipulator» und dabei Frauen gegenüber «charmant». Er habe ein Abhängigkeitsverhältnis und ein Klima der Furcht geschaffen, ihre Mandantin sei gefangen gewesen in einer «Spirale von Drohung und Gewalt». Und sie fürchte nichts mehr als seine Haftentlassung.

Die amtliche Verteidigerin des Mannes räumte im Auftrag ihres Mandanten gewisse Taten ein, die schwerwiegendsten bestritt sie. Sie forderte eine Freiheitsstrafe von 15 Monaten – also just jene Zeitspanne, die er bereits abgesessen hat.

In seinem Schlusswort entschuldigte sich der Mann «für die tatsächlichen Taten aufrichtig». Offenbar habe sie unter ihm mehr gelitten, als er wahrgenommen habe. Doch welche Therapie sollte er im Falle einer Verurteilung kriegen? Stationär oder ambulant? Gibt es ein Rückfallrisiko? Diese Fragen konnte das Gericht nach zwei Tagen nicht beantworten, denn das Gutachten der Rheinauer Klinik sei unklar. Daher wird der Gutachter demnächst nach Andelfingen gebeten, um seine Arbeit zu erklären. Bis dahin ist der Prozess unterbrochen und der Mann muss in Sicherheitshaft bleiben. Als er dies erfuhr, schüttelte er verständnislos den Kopf.