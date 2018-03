Ein Ort zum Feste feiern und Hörnli kochen

Einst war das Kloster Rheinau reich und so leistete es sich einen prächtigen, barocken Festsaal in seinem Mühlegebäude. Gleich über Mahlwerken und Kornboden wurde gefeiert – und wird es auch künftig wieder. Denn das Hochbauamt des Kantons Zürich und die Denkmalpflege haben dem Saal wieder zum alten Charme verholfen.

Er ist ein Herzstück der zweiten Bau-Etappe für die neue Nutzung der Klosterinsel. Gestern wurden die Medien im Mühlesaal über die Arbeiten der vergangenen zwei Jahre informiert.Lange Zeit fristete der einstige Saal des Vergnügens ein Dasein als Kliniktrakt. Mit einem Zwischenboden in zwei Stockwerke zerstückelt, beherbergte er Patienten der Psychiatrie.

Überliefern, nicht nachbilden

Doch diese Zeiten sind vorbei. Die hohen Fenster des Saals mit den kleinen Rundfenstern darüber sind zurück – sie wurden anhand eines historischen Fotos rekonstruiert. Hinter zugemauerten Nischen fand man Fragmente der einst prächtigen, kolorierten Stuckatur, die nun die Wände zieren.

«Wir wollten diese nicht komplett nachbilden, sondern nur die Reste für die Nachwelt überliefern, damit man eine Vorstellung davon bekommt, wie es mal ausgesehen hat», sagt Denkmalpfleger Christian Muntwyler. Da es sonst wenige Informationen darüber gab, wie der Barocksaal tatsächlich ausgesehen hat, wurden Parkettboden und Decke in Anlehnung an die damalige Zeit modern und frei interpretiert.

Künftig können im Mühlesaal Feste mit bis zu 240 Personen gefeiert werden. Er ist Teil der neuen Gastronomie auf der Insel, die Besucher im Restaurant Klostergarten auf der Rheinterrasse oder drinnen à la carte verpflegt.

Kochen hinter Gittern

Schon jetzt strömt Essensduft durch die Gänge im Erdgeschoss, dort wo sich einst die geschlossene Abteilung der Psychiatrie befand. Denn seit Januar findet hier die «Husi» statt, sprich der obligatorische Hauswirtschaftskurs für Mittelschüler. Der Strickhof führt diese im Auftrag des Kantons durch.

«Es ist eine Herausforderung, sich

mit 50 Jugendlichen in einem denkmalgeschützten Gebäude zu bewegen.»Regula Kressig,

Leiterin Hauswirtschaft Mittelschulen

Die Baumaschinen im Klosterhof, wo derzeit noch archäologische Grabungen stattfinden, hämmern und dröhnen. Doch die Schülerinnen und Schüler in der neuen Schulküche lassen sich davon nicht beirren. Sie erörtern mit der Lehrerin, wie man Hörnli kocht und Cordon-Bleus brät. Die Fenster von Küche und Esszimmer sind vergittert – ein Überbleibsel der geschlossenen Abteilung. «Wir haben diese schweren Stahlfenster mit Panzerglas aufwendig restauriert, um der Geschichte des Gebäudes Rechnung zu tragen», sagt Muntwyler.

Doch Gefängnisstimmung kommt hier nicht auf. Den Architekten ist es gelungen, die einstige «klaustrophobische Stimmung» in Gängen und Räumen aufzulösen und durch eine luftige, schlichte Frische zu ersetzen. Wo immer möglich wurden die bisherigen Böden oder Lampen erhalten. Die einst fast violetten, glänzend glasierten Tonfliesen in den Gängen zum Beispiel wurden abgeschliffen und imprägniert. Nun sind sie matt und erscheinen in einem warmen Rotton.

Schule im Denkmal

Drei Wochen lang wohnen die Jugendlichen zusammen mit den Lehrern auf der Klosterinsel und lernen kochen, putzen, waschen, nähen und werken. «Es ist schon eine Herausforderung, sich mit rund 50 Jugendlichen in denkmalgeschützten Gebäuden zu bewegen», sagt Regula Kressig, Leiterin Hauswirtschaft an Mittelschulen.

«Aber es ist eine gute Gelegenheit, den Schülern zu zeigen, wie man sich in historischen Gemäuern verhält und dass es eben nicht das Gleiche ist, wie ein Lagerhaus in den Bergen.»Denn den Aufenthaltsraum der Husi-Schüler beispielsweise ziert eine bemalte Holzdecke aus dem 17. Jahrhundert, die sich Abt Bernhard I. einst geleistet hat. Sie ist eine Rarität in der Klosteranlage und sehr gut erhalten.

Mit der neuen Nutzung der Klosterinsel und den damit verbundenen Sanierungsarbeiten wird ihre bewegte Geschichte erlebbar. «Ich glaube eigentlich nicht an magische Orte», sagt Muntwyler. «Aber wenn ich so auf der Terrasse stehe und auf den Rhein schaue, dann komme ich zum Schluss, dass die Klosterinsel einer ist.»

Tag der offenen Türen: Am Samstag, 21. April, dürfen Besucher das Ergebnis der zweiten Bauetappe von 10 bis 16 Uhr begutachten. (Der Landbote)