Ein abgelegenes Dorf kämpft um Anschluss

Man wolle «Druck auf die Behörden» machen, heisst es in einer Mitteilung an mehrere Medien. Das Schreiben verschickt hat eine Bürgerinitiative, die sich für die Anbindung des Dorfes Alten an den öffentlichen Verkehr (ÖV) einsetzt. Kein Postauto, kein Zug – das ist im Dörfchen Alltag.

Alten hat etwas weniger als 300 Einwohner und gehört zur Gemeinde Kleinandelfingen (siehe Karte). Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, übergeben die Initianten am 30. März dem Kleinandelfinger Gemeindepräsidenten Peter Stoll ein ÖV-Konzept. Vor der Übergabe ist ein Marsch von der Aussenwacht Alten in den Hauptort Kleinandelfingen geplant.

Für Initianten «verwirrend»

Die Initianten beklagen generell einen «zunehmenden Rückzug der öffentlichen Hand aus dem Service Public», wie sie in der Mitteilung weiter schreiben. Trotz der nahen Thurauen sei ihnen mitgeteilt worden, dass die Reglemente des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) keine ÖV-Anbindung zulassen würden, «da die Rentabilität nicht gegeben sei».

Die Initianten halten dies für «verwirrend». Denn erst kürzlich sei ja bekannt geworden, dass verschiedene ÖV-Linien auch nicht rentabel seien. «Somit ist es Tatsache, dass der Service Public nicht allen Steuerzahlern gleichermassen zusteht.»

Unterstützung gefordert

Die Bürgerinitiative will für Alten zwar wenigstens ein sogenanntes «Mitfahr-Bänkli» organisieren. «Wir sind aber der Meinung, dass uns die Gemeinde, der ZVV oder der Kanton unterstützen sollten!»

Denn die Thurauen, die auch nicht an den ÖV angeschlossen seien, lägen ja im Zuständigkeitsbereich des Kantons. Das Naturzentrum Thurauen ist zwar via die Postautohaltestelle Ziegelbrücke bei Flaach mit dem ÖV erschlossen, doch liegt das Zentrum am Rhein ziemlich weit weg von den eigentlichen Auen an der Thur.

«Nur als Richtwert»

Der Bahnhof Marthalen liegt rund vier Kilometer von Alten entfernt, jener von Andelfingen etwa drei Kilometer. Warum gibt es keine Busverbindung von Alten zu wenigstens einem dieser Bahnhöfe?

«Solche Erweiterungen des Angebots sind vollständig durch Dritte zu finanzieren.»Thomas Kellenberger

Sprecher Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)

Das wollte der «Landbote» vom ZVV wissen. In der Verordnung über das ÖV-Angebot gebe es den Grundsatz, wonach zusammenhängende, überbaute Siedlungsgebiete mit mindestens 300 Einwohnern, Arbeits- und Ausbildungsplätzen durch den ÖV zu erschliessen seien. Dies teilt ZVV-Sprecher Thomas Kellenberger mit.

Allerdings gebe es eine Präzisierung in der Verordnung: ÖV-Neuerschliessungen können zusätzlich von wirtschaftlichen Kriterien wie der Nachfrage, den Betriebskosten und der Eigenwirtschaftlichkeit abhängig gemacht werden. Der Schwellenwert von 300 Einwohnern diene in solchen Fällen «daher nur als Richtwert», wie Kellenberger weiter erklärt.

«Sehr hohe Kosten»

Zum vorliegenden Fall sagt er: «Leider kann Alten nicht sinnvoll durch eine Anpassung an einer bestehenden Linie erschlossen werden.» Für eine ÖV-Neuerschliessung des Dorfes müsste ein zusätzliches Fahrzeug eingesetzt werden, «was verhältnismässig sehr hohe Kosten verursachen würde».

Und wäre eine ÖV-Anbindung von Alten zusammen mit den Thurauen möglich? Eine zusätzliche Erschliessung der Thurauen würde vor allem Ausflüglern an Wochenenden etwas bringen, von Frühling bis Herbst. Damit würden sich, erklärt Kellenberger, aber keine Synergien mit einer Erschliessung von Alten ergeben.

Denn eine ÖV-Anbindung von Alten würde vorwiegend von Pendlern unter der Woche genutzt, sodass unterschiedliche Bedürfnisse zu anderen Wochentagen und Tageszeiten vorliegen. Zwar könnten diese verschiedenen Bedürfnisse schon mit einer Buslinie abgedeckt werden, die Linie würde dadurch aber nicht wirtschaftlicher.

Andelfingen, Flaach, Kleinandelfingen und Marthalen: Laut Gesetz hätten diese Anrainergemeinden der Thurauen die Möglichkeit, zusätzliche ÖV-Angebote beim ZVV zu bestellen. Nur: «Solche Angebotserweiterungen sind vollständig durch Dritte zu finanzieren», sagt Kellenberger. Die vier Gemeinden müssten eine solche Postautolinie also selber berappen.