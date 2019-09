Ein bunter Sportmarkt voller Bewegung

Zu Dutzenden waren an allen Posten die für die «Games» nötigen Stempelkarten im Umlauf. Denn wer mindestens fünf der neunzehn verschiedenen Aktivitäten dokumentiert hatte, konnte an einer Verlosung teilnehmen. Es waren nicht nur Kinder und Jugendliche, die mit Be­geisterung verschiedenste Disziplinen bestritten, wie viele Betreuer erfreut feststellten, auch viele Erwachsene machten mit. Ganz im Sinn des Sportamtes des Kantons Zürich, des Zürcher Kantonalverbands für Sport und dem Games-Hauptorganisator sportaktiv – sie wollen, dass sich der Kanton bewegt.

Das Sportamt des Kantons Zürich hatte schon am 10. September seinen neuen mobilen Pumptrack installiert. Dieser ist mit Bikes und Scootern befahrbar und fasziniert viele Jugendliche, die ihre Runden auf Zeit fahren konnten. Die Schnellsten qualifizierten sich für den Finallauf, der im Februar anlässlich der Quer-Weltmeisterschaften ausgetragen wird. «Wir wollen, dass sich die Jugendlichen um ihr Schulhaus herum in vertrauter Umgebung bewegen können. Die mobile Anlage soll dazu animieren», sagt Samuel Thommen vom Sportamt.

«Wir wollen, dass sich die Jugendlichen in vertrauter Umgebung bewegen können.»





Samuel Thommen

Sportamt ZürichSamuel Thommen, Sportamt Zürich

Eine ähnliche Faszination wie der Pumptrack strahlt das Orientierungslauf (OL)-Labyrinth aus. Ausgerüstet ist dieses mit zahlreichen in einem Quadrat angeordneten OL-Posten, die anhand eines Planes angelaufen werden müssen. Ständige Richtungswechsel sind so schnell wie möglich zu vollziehen – es gibt sogar spiegelverkehrte Anleitungen. So ein Labyrinth lässt sich innert kurzer Zeit an jedem unbebauten Ort aufbauen. Die Orientierungslaufgruppe Dachsen war zuständig für den 78. Zürcher OL, der im Rahmen des Festes weiterhin durchgeführt wird. Die knapp tausend Läuferinnen und Läufer wurden mit Bussen ins attraktive Laufgebiet des Stammerbergs transportiert. Nik Keller von der Primarschule Neuwiesen in Winterthur war mit fast einer ganzen Klasse angereist. Dies nach einer Projekt­woche, die dem Orientieren gewidmet war und nachdem sich die Schüler im Umfeld des Schulhauses auf den Lauf vorbereitet hatten. «Da nach dem OL auch noch verschiedene andere Sportarten ausprobiert werden können ist das Sportfest für uns als Schule perfekt», sagt Keller.

Biathlon zu Fuss

Eine Bewegung, die sich derzeit explosionsartig ausdehnt, ist Street-Racket. Eine Kreide genügt dafür, das Spielfeld auf einen Platz zu zeichnen. «Erfinder» dieses auf Tischtennis basierenden Ballspiels sind Rahel und Marcel Straub aus Bäretswil: Sie machten aus der Not eine Tugend, indem sie das Spiel bei einem Hilfsprojekteinsatz auf einer Karibikinsel in Ermangelung eines geeigneten Tisches entwickelten. «Den anderen Sportpreis» erhielten sie dafür von SP-Regierungsrat Mario Fehr überreicht. Bei diesem Preis sollen nicht Topleistungen, sondern Idealisten belohnt werden, die sich die Animation für sportliche Aktivitäten in einer breiten Bevölkerung und vor allem unter den Jugendlichen zur grossen Aufgabe gemacht haben. Auch in Winterthur, so Straub, finde Street-Racket grossen Anklang.

Das Zürcher Sportfest soll für alle zugänglich sein, insbesondere auch für Behinderte. Daniel Wyss aus Lyss, der sich nach einem schweren Gleitschirmunfall Füsse und Unterschenkel amputieren lassen musste und nun mit modernen Prothesen zu einem neuen Lebensgefühl gefunden hat, probierte den «Target Sprint», eine Art Biathlon zu Fuss. Nach 400 gelaufenen Metern muss mit dem Luftgewehr geschossen, dann wieder ge­laufen werden. Wyss passte das: «Ich habe Laufsport betrieben und war auch im Schiesstand anzutreffen.»