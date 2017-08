Einsprache vorbehalten

In den vergangenen drei Wochen konnte auf der Gemeindekanzlei Andelfingen das Baugesuch für eine Windturbine eingesehen werden. Auf einem Hügel an der Autobahn A4, «im Oerli» genannt, will der Andelfinger Markus Meister für 750 000 Franken eine Anlage des ebenfalls in Andelfingen beheimateten Turbinenpioniers Hans Wepfer aufstellen lassen.

Bis gestern haben zwei Parteien den Baurechtsentscheid verlangt. Damit wären sie nach Erteilung der Baubewilligung berechtigt, Einsprache gegen die Turbine zu erheben. Verlangt wurde der Entscheid von der Naturschutzorganisation Pro Natura Zürich und einem Andelfinger Einwohner, dessen Firma unweit vom Standort der geplanten Turbine zu Hause ist. Begründen mochte er sein Vorgehen gestern nicht.

Pro Natura verlangt Entscheid routinemässig

Pro Natura verlange Baurechtsentscheide für Vorhaben, die Landschaftsbild oder Umwelt beeinträchtigen könnten routinemässig, sagt Geschäftsleiter Andreas Hasler. Die Zeit der öffentlichen Auflage reiche nicht aus, die Ausschreibungen vertieft zu prüfen. Dies geschehe nach dem Entscheid von Kanton und Gemeinde. Einsprache gegen Bauvorhaben lege Pro Natura durchschnittlich vier Mal pro Jahr ein. (dh)