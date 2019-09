Eintauchen in die Welt der Walnuss

Als Jonas Frei vor etwa vier Jahren zwei Baumnüsse im Park bei der Berufswahlschule in Winterthur fand, stutzte er. Zwei Walnüsse, die eigentlich gleich ausschauen sollten, aber in seiner Hand dann doch ziemlich unterschiedlich wirkten. Wie kann das sein? Bereits einige Zeit zuvor passierte ihm etwas ähnliches mit zwei Baumnüssen in einem Zürcher Baumgarten. Er versuchte die Arten zu bestimmen, als Landschaftsarchitekt wohl ein Reflex. Und scheiterte. Seine Neugier war geweckt.

Jonas Frei, 27 Jahre alt, hat das Buch «Die Walnuss» geschrieben, indem er rund vierzig verschiedene Walnussarten in Europa beschrieben und alle Einzelinformationen zu Walnüssen in Geschichte, Kultur und Medizin zusammengetragen hat. Und damit eine Sammlung geschaffen, die bis jetzt so gefehlt hat.

Zu der Zeit, als er mit den Nüssen in der Hand in diesem Park stand, schloss Frei gerade ein anderes Projekt ab. Mit einem befreundeten Kunststudenten, mit dem er in Kleinandelfingen sein Atelier teilte, fotografierte er Samen. «Dieses leblose Ding beinhaltet bereits alles, was später der Baum ist. Solche scheinbar toten Samen können unter Umständen jahrelang überleben, bis sie keimen. Und aus der grafischen Perspektive sind diese Samen dazu unglaublich schön anzusehen.» Arten, die als ausgestorben gelten, können als Samen überleben und keimen plötzlich wieder, wenn die Bedingungen einige Jahrzehnte später besser passen.

Dokufilme fürs Fernsehen

Die grafische Perspektive: Für Jonas Frei ist sie das Fenster zu Wissenschaft und Neugier. Für Netznatur filmte er Insekten in Grossaufnahme und zeigte so diese scheinbar exotischen Wesen vor unserer Haustür. «Wenn man wissenschaftliche Inhalte grafisch gut umsetzt, dann sind sie einfacher zugänglich», sagt er. Die Dinge werden verständlich. So lernt man schätzen, was man vorher übersehen hat. Krabbeltiere. Oder eben Walnüsse.

Auch die Illustrationen für sein Buch hat Jonas Frei selbst erstellt. Bild: Marc Dahinden

Walnussarten sind sehr schwer zu bestimmen. Der Grund ist die Fähigkeit der Pflanze, relativ einfach Hybride zu bilden, das heisst, dass zwei verschiedene Arten sich befruchten. So entstehen aus den verschiedenen ursprünglichen Arten Hybride, die teilweise schon seit Jahrtausenden von Menschen angepflanzt werden. Oder es entstehen zufällig Kreuzungen, die sich selber weiterentwickeln oder wieder eingehen.

Jonas Frei trug alles zusammen, was er über Walnüsse finden konnte. In wissenschaftlichen Publikationen von Universitäten aus der ganzen Welt suchte er nach Informationen über diese Nüsse. Die Sammlung wuchs über Monate. Frei ist ein genauer Mensch und sortierte das Wissen.

Walnusstee gegen Parasiten

Woher kommt der Baum ursprünglich? Wahrscheinlich Kaukasus, aber da gibt es mehrere Theorien. Woher kommt welche Art? Einige leben nur noch in Nordamerika, in Europa gibts nur noch Jahrmillionen alte Fossilien. Was bedeutete die Walnuss kulturell? Baumnusstee soll gegen Entzündungen und Parasiten wirken. In Osteuropa hat man Baumnussrinde in Bäche geworfen. Wegen des Stoffs Juglon im Holz schwammen die Fische bald gelähmt an der Wasseroberfläche. Frei fand immer wieder Abbildungen von Walnüssen mit sehr kleinteiligen Strukturen. Er versuchte die Art zu bestimmen und stellte fest: Sie fehlt in der europäischen Literatur.

Das Cover des Buchs. Bild: Marc Dahinden

Fündig wurde er in asiatischen Studien. Es handle sich wahrscheinlich um einen Hybrid, der aber seit Jahrhunderten kultiviert werde. Seit der Han-Dynastie vor 2000 Jahren gibt es in China die Tradition, zwei möglichst identisch gemusterte Walnüsse in der Hand zu drehen, bis sie dunkel, rötlich und schimmernd werden. Beim grossen Wirtschaftsaufschwung in den Nullerjahren gab es deswegen sogar eine kleine Investitionsblase. Neureiche Chinesen kauften überteuerte, nahezu perfekte Walnusspaare, genannt Wenwan-Walnüsse. Die Bauern, welche die Pärchen suchten, profitierten.

Lange bevor Jonas Frei einen Verlag fand, war für ihn klar, dass seine Sammlung zu einem Buch werden sollte. Alle Fotografien und Illustrationen fertigte er selbst an, das gesammelte Wissen schrieb er in verständlicher und genauer Sprache nieder, auch das Layout kommt grösstenteils aus seiner Hand.

Bevor die ersten Menschen in Europa ankamen, ging es den Walnussbäumen schlecht. Nach einer warmen Periode drohte eine Eiszeit. Die Temperatur verschob sich um wenige Grade, für die Walnuss bedeuten diese jedoch Leben oder Tod. Einige Arten wanderten in den mediterranen Bereich. Andere starben aus und finden sich heute nur noch in Nordamerika oder Ostasien.

Am 28. September, wenn Freis Buch Vernissage feiert, ist das wohl die kompletteste verfügbare Sammlung über Walnüsse. Die Nuss wirkt spannender denn je: gerade so, als ob sie einen unbeachteten Konzentrationspunkt unseres Lebens bildet. Als Superfood sind Gerichte mit Walnüssen ein Trend, um in den Läden zu landen, werden sie von Kalifornien eingeflogen, obwohl sie hier heimisch wären. Und die steigenden Temperaturen lassen die Walnussbäume vom Mittelmeer her wieder in unsere Gebiete wandern