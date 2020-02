Eisvögel weiterhin im Aufwind

Matthias Griesser beobachtet die Eisvogel-Population entlang der Thur schon lange. Anfang der 90er-Jahre fand er im untersten Thurabschnitt bei Flaach noch gar keine Bruthöhlen.

Mittlerweile sieht das anders aus: Jahr für Jahr registriert der Präsident des Andelfinger Naturschutzvereins mehr brütende Eisvögel. Im vergangenen Frühling zählte er zwischen Gütighausen und der Thurmündung sogar elf Brutpaare, so viele wie noch nie.

«Ich glaube, eine solche Dichte gibt es sonst nirgendwo in der Schweiz»



Schon ein Jahr zuvor war der Bestand mit zehn Brutpaaren aussergewöhnlich hoch. «Ich glaube, eine solche Dichte gibt es sonst nirgendwo in der Schweiz», sagt der Feldornithologe. In den vergangenen Jahren habe sich die Situation nochmals deutlich verbessert. «Im untersten Thurabschnitt sind wir im Sättigungsbereich angelangt», sagt er. Griesser beobachtet deshalb ein neues Phänomen an der Thur: Eisvögel, die sich um die besten Reviere streiten.

Wild pfeifend gehen die Tiere dabei aufeinander los. Alles deutet darauf hin, dass die Entwicklung anhält. Zumal Eisvögel von milden Wintern profitieren. Die schillernden, bunten Vögel reagieren empfindlich auf Kälte, ganz anders als man von ihrem Namen her vermuten könnte. Die grösste Brutdichte herrscht laut Griesser im Naturschutzgebiet Thurauen.

Dort brüteten im Frühling 2019 acht Paare auf knapp sechs Kilometern. Die Ausbreitung der seltenen Vögel ist ein Musterbeispiel dafür, wie sich Schutzmassnahmen auf Bestände auswirken können. 1994 begann der Andelfinger Naturschutzverein mit ersten Massnahmen: Mitglieder gruben an den Ufern der Thur Steilwände ab. Eisvögel nutzen diese, um darin Bruthölen zu graben. Von 2008 bis 2017 renaturierte der Kanton die Thur im grossen Stil.

Seither kann der Fluss wieder mäandern und die Ufer verändern. Dadurch entstehen neue Lebensräume. Das anfängliche Abgraben von Steilwänden hat sich für die Vereinsmitglieder im Schutzgebiet inzwischen erübrigt. Die Abbrüche entstehen wieder auf natürliche Art, die Ausbreitung der Eisvögel muss in diesem Gebiet nicht mehr gefördert werden. «Das zeigt eindrücklich, wie gezielte Artenschutzmassnahmen als Übergangslösung sinnvoll und wirksam sein können», sagt Griesser.

16 erfolgreiche Bruten

Ob die Bruten in diesem Frühling erfolgreich sein werden, ist vor allem von natürlichen Faktoren abhängig. Hochwasser oder Raubtiere können sie stören. So wie im vergangenen Mai, als ein Hochwasser diverse Höhlen ausspülte und einzelne von Füchsen aufgewühlt wurden.

Und trotzdem: 2019 zählte Griesser an der Thur bis Altikon 16 erfolgreiche Bruten. Auch dies ein Spitzenwert, der sich vielleicht auch in diesem Jahr wiederholen wird. Die Chancen stehen gut.