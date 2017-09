Energiestadtlabel für Marthalen und Benken

Jetzt erhält auch die Weinländer Gemeinde Marthalen das Energiestadt-Label. Das hat der Gemeinderat am Montag in einer Mitteilung bekannt gegeben, die sogar mit einer Sperrfrist bis Dienstag belegt war.

Die Labelkommission des Trägervereins Energiestadt habe der Gemeinde erstmalig das Label erteilt, schreibt der Gemeinderat. Er sei «über den positiven Abschluss der Zertifizierung erfreut». Das Zertifikat wird der Gemeinde Marthalen anlässlich der Gewerbeschau überreicht, die dieses Wochenende stattfindet. Die Überreichung findet am Samstag um 14 Uhr statt.

Das Bestehende bewahren

Am Dienstag ist zudem bekannt geworden, dass auch die Nachbargemeinde Benken das Energiestadt-Label erhält. Das Faktenblatt ist überschrieben mit «Energiebewusst von den Rebsorten bis zu den Holzschnitzeln». In Benken achte man darauf, schreibt Gemeinderat Olaf Pfeifer, «dass wir zum Bestehenden Sorge tragen». Dazu zählt er die lokale Vereinskultur, die örtlichen Betriebe «oder aber eben das Nutzen von vorhandenen Ressourcen». Er streicht dabei vor allem die Erzeugung von Fernwärme aus Holzfeuerungen hervor. «Damit können wir fast 50 Prozent der Wärmeproduktion mit erneuerbaren Energien abdecken.» Das Label helfe unter anderem, die gemeindeeigenen Gebäude energetisch zu analysieren und zu sanieren. In den nächsten Jahren soll zum Beispiel der Wärmeverbund ausgebaut und ein Sanierungskonzept für kommunale Bauten erstellt werden.

«Logischer Schritt»

Das Faktenblatt zu Marthalen trägt den Titel «Die bewaldete Oase im Zentrum des Weinlandes». Ihren Textbeitrag überschreibt Gemeindepräsidentin Barbara Nägeli mit «Vorwärts kommen und die Tradition schützen». Energiestadt zu werden sei für Marthalen «ein logischer Schritt» gewesen. Er würdige die Anstrengungen der vergangenen Jahre. Die gesamte Gemeinde sei von Wald umgeben. «Zusammen mit den prächtigen Riegelbauten, die unser Dorfbild bestimmen, ergibt diese Kombination etwas Ursprüngliches, das wir erhalten möchten.» Das Label unterstütze die Gemeinde in ihrer Motivation, «nachhaltiger zu sein, unsere eigenen Ressourcen zu nutzen und die Tradition dennoch nicht zu verlieren». Auch Marthalen möchte unter anderem die bestehenden Holzwärme-Verbunde ausbauen.

Gegen Atomausstieg

Auch wenn sich die beiden Gemeindebehörden für mehr Nachhaltigkeit bei Energiefragen einsetzen: Bemerkenswert ist, dass die Mehrheit der Marthaler und Benkemer Stimmbürger in der jüngsten Vergangenheit konservativ abgestimmt hat in Energiefragen. So haben sie das Energiegesetz samt AKW-Bauverbot abgelehnt – obschon das Endlager für Atommüll praktisch vor der Haustüre der beiden Gemeinde gebaut werden könnte. Das Label Energiestadt gilt als Vorreiter für die Energiestrategie 2050, die den Atomausstieg beinhaltet. Und das Energiegesetz ist Teil dieser Strategie. Auch im November 2016 stimmten Benken und Marthalen gegen einen raschen Atomausstieg. Im Weinland stimmten gerade einmal Rheinau und Dachsen für einen solchen Ausstieg. (Landbote)