Seine Leidenschaft gehört dem Schiesssport. 2008 wurde Urs Stähli zum Präsidenten desZürcher Schiesssportverbands (ZHSV) gewählt. Jetzt nach zehn Jahren erfolgt an der Delegiertenversammlung vom 14. April sein Rücktritt. Zuvor war Stähli 14 Jahre im Vorstand des Bezirksschützenverbandes Andelfingen, davon sieben als Präsident. «Zehn Jahre an der Spitze des ZHSV sind genug, es braucht wieder zündende Ideen und neue Impulse, die den Zürcher Schiesssport weiterbringen», sagt Stähli.Für seine Nachfolge stünden zwei fähige Kandidaten zur Wahl. Wer das Rennen macht, entscheidet sich an der Delegiertenversammlung vom 14. April in Winterthur.

Mehr Zeit für die Familie

Jetzt nach seinem Rücktritt an der Spitze des ZHSV hat der 56-Jährige wieder mehr Zeit für seine weiteren Hobbys. Dazu zählen in erster Linie das Tauchen und Golf. «An meinem Handicap werde ich in den kommenden Monaten sicher arbeiten können», freut sich Stähli. Das Wichtigste aber sei für ihn eine gesunde und glückliche Familie sowie viele frohe Stunden mit seinen beiden Enkeln. «Auch für sie werde ich jetzt sicher mehr Zeit haben.»

Um die Zukunft des Verbands macht sich Stähli keine Sorgen. «Der ZHSV ist gesund, hat eine solide Struktur und darf getrost in die Zukunft blicken.» Er selbst schiesst mit dem Sportgewehr, dem Sturmgewehr und der Ordonnanzpistole. Zu seinen grössten Schiesserfolgen zählt der Gewinn des Militärwettkampfes am Eidgenössischen Schützenfest 2010 in Aarau. Erfolge seien für ihn aber zweitrangig, sagt Stähli. «Mir sind die Menschen wichtig, die ich an den verschiedenen Anlässen treffe und mit denen ich mich austauschen kann.»

Der ZHSV ist der viertgrösste Sportverband im Kanton Zürich und der zweitgrösste Schiesssportverband in der Schweiz. Er fördert das Schiessen als Breiten- und Leistungssport für alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen.

1000 Schützen im Einsatz

«Wir vertreten die Interessen der Zürcher Schützen im sportlichen Bereich und gegenüber den Behörden und der Öffentlichkeit. Zudem betreiben wir intensive Nachwuchsförderung gemäss Vorgaben des Landesverbandes und Swiss Olympic, kümmern uns um die Aus- und Weiterbildung etwa beim Kader und fördern das sportliche und leistungssportliche Schiessen.»

Zu den aktuellen Projekten des ZHSV gehöre die Führung der regionalen Leistungssportzentren Teufen AR und Filzbach GL, der mögliche Ausbau der Schiessanlage Albisgüetli im Bereich Gewehr 50 Meter (olympische Distanz) und die Etablierung derAnlage als nationale und internationale Sportstätte.

Als Höhepunkte in der Verbandsgeschichte erwähnt Stähli unter anderem den Ausbau des Leistungssportes im ZHSV, den Aufbau eines leistungsstarken Nachwuchskaders im Kanton Zürich, gesunde Finanzen und die Förderung eines starken Breitensports. «Jedes Wochenende beteiligen sich rund 1000 Schützen im Kanton Zürich an einem Wettkampf», sagt Stähli

Von Polizeilaufbahn geträumt

Aufgewachsen ist Urs Stähli in Pfungen und Winterthur. Heute wohnt er im Zürcher Weinland, in Oberstammheim. Gelernt hat der dreifache Familienvater ursprünglich Molkereifachmann in der altehrwürdigen Toni-Molkerei in Winterthur. Sein Traum war aber immer ein Job bei der Polizei. Deshalb machte er die Aufnahmeprüfung für die Kantonspolizei Zürich – mit Erfolg. Von 1983 bis 2015 war er dort angestellt, zuletzt als Dienstchef im Forensischen Institut Zürich.

«2015 habe ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt», sagt Stähli. Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung hat er damals die Firma Ambühl Auszeichnungen in Münchwilen TG übernommen. Angefangen mit Aufträgen für kleine Anlässe, stellt das Unternehmen heute für lokale und nationale Events wie zum Beispiel das Eidgenössische Schützenfest Produkte wie Abzeichen, Pins, Plaketten, Zinnwaren, Pokale, Medaillen, Namens- und Firmenschilder her. (Landbote)