Farner wettert ohne Mehrheit im Rücken

Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) will den bisherigen und neuen Gemeindebehörden im Kanton Zürich Danke sagen für ihren Einsatz. Daher hat sie allen Gemeinden eine Einladung geschickt für eine kleine Feier im Frühsommer in den jeweiligen Bezirken – so auch im Weinland (Bezirk Andelfingen). Doch die beiden Kantonsräte aus Oberstammheim, Martin Farner (FDP) und Konrad Langhart (SVP), haben die Einladung der Regierungsrätin in den falschen Hals bekommen. So haben sie zusammen mit Kantonsrat Stefan Schmid (SVP, Niederglatt) die Anfrage «Seltsame Amtseinsetzungsfeiern durch die Direktion der Justiz und des Innern in den Bezirken» verfasst. Die Antwort des Regierungsrates darauf ist noch ausstehend.

«Uns stören die Aussagen aus dem Stammertal enorm.»Hansruedi Jucker, Gemeindepräsident Andelfingen

Die drei Kantonsräte schreiben etwa, dass sich viele Adressaten ungehalten zeigen «ob diesem Vorgehen». Durch diese Amtseinsetzungsfeiern in den Bezirken würden die Gemeinden wie Abteilungen der Direktion der Justiz und des Innern behandelt. Von Vorladung und Nicht-Respektierung der Gemeindeautonomie ist die Rede – stets verpackt in Frageform. Auch die Kosten für die Feiern kritisieren die bürgerlichen Kantonsräte. Und: «Ist die Teilnahme für die ‹Eingeladenen› obligatorisch?»

«Für den Bezirk Kantonsrat»

Doch warum beschweren sich ausgerechnet zwei Politiker aus dem Stammertal über die Einladung Fehrs für Anfang Juni im Bezirk Andelfingen? Denn anders als im restlichen Weinland wird im Stammertal ja erst im Herbst gewählt – der Grund: Bis zum Start der neuen, fusionierten Gemeinde Stammheim am 1. Januar 2019 bleiben die bisherigen Gemeindebehörden im Amt. Darauf angesprochen, rechtfertigte sich Farner an einer Medienkonferenz Anfang März. Er habe aus dem Weinland verschiedene Reaktionen auf Fehrs Einladung erhalten, sagte er. Und dann behauptete er: «Ich bin für den Bezirk Kantonsrat.» Er soll folglich die Meinungen der Weinländer Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten vertreten.

Mehrheit neutral bis positiv

Doch tut Farner das überhaupt? Der «Landbote» führte bei den übrigen 23 Weinländer Präsidentinnen und Präsidenten eine Umfrage durch. Wie wurde die Einladung Fehrs empfunden – negativ, neutral oder positiv? Wird jemand an der Feier teilnehmen?

«Die Amtseinsetzung der Gemeindebehörden für die neue Legislatur müssen wir nicht kantonalisieren.»Peter Stoll, Gemeindepräsident Kleinandelfingen

Dass eine Mehrheit der Weinländer Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten die Kritik von Farner teilt, davon kann keine Rede sein. 21 der insgesamt 24 Weinländer Präsidenten haben an der Umfrage teilgenommen. 6 von ihnen halten Fehrs Einladung ausdrücklich für positiv – als Zeichen der Wertschätzung für die Behördenarbeit in den Gemeinden. 7 Präsidenten respektive Gemeindebehörden beurteilen die Einladung neutral – als eine Einladung an eine Feier, an der man teilnehmen kann, wenn man will. Nur gerade 3 Gemeindepräsidenten äussern sich klar negativ dazu. 5 Präsidenten schliesslich nehmen neutral bis kritisch Stellung.

Addiert man nun die positiven und neutralen Stellungnahmen, so ergibt dies 13. Die Summe der negativen und neutral-kritischen Voten beträgt 8. Und selbst wenn man hier noch die Stellungnahmen jener drei Gemeinden, die nicht an der Umfrage teilgenommen haben, hinzurechnet, ergibt dies erst 11.

«Einfach lächerlich»

Wohl an der Feier teilnehmen werden Vertreter von 9 Weinländer Gemeinden, bei 3 ist dies noch offen. In 8 Fällen wird niemand teilnehmen, wobei in einem Fall eine Terminkollision vorliegt.

Einige Gemeindepräsidenten haben sehr pointiert Stellung bezogen zur Kritik aus dem Stammertal. So schreibt zum Beispiel Andelfingens Gemeindepräsident Hansruedi Jucker: «Uns stören die Aussagen aus dem Stammertal enorm.» Einerseits werde bei jeder Gelegenheit bemängelt, dass sich der Kanton nicht um die Randregion kümmere und sich nicht interessiere. Andererseits kritisiere man, der Kanton mische sich ein, wenn einmal etwas Positives in diese Richtung geschehe. «Was soll das denn für eine Einmischung sein? Einfach lächerlich.» Das generelle Feindbild Kanton aus dem Stammertal «können wir aus Sicht von Andelfingen in keiner Art und Weise bestätigen beziehungsweise unterstützen», so Jucker weiter.

Deutlich wird auch Henggarts Gemeindepräsident Hans Bichsel (FDP). «Meines Erachtens wird mit dieser Einladung die Gemeindeautonomie nicht beschnitten.» Er sehe das kantonale Gemeindeamt und dessen Chefin, Jacqueline Fehr, als Partner.

Geste «sehr positiv»

«Man soll sich nicht immer ärgern über zu viel Einmischung des Kantons in Angelegenheiten der Gemeinden und sich dann vor solchen Einladungen verschliessen», schreibt Roland Fehr, Gemeindepräsident von Berg am Irchel. Er persönlich finde diese Geste «sehr positiv». Auch im Gemeinderat sei der Tenor positiv.

Doch es gibt durchaus auch kritische Stimmen. Der Gemeinderat Kleinandelfingen werde an der «Amtseinsetzungsfeier» nicht teilnehmen, schreibt Gemeindepräsident Peter Stoll. Die Amtseinsetzung der Gemeindebehörden «müssen wir nicht kantonalisieren». Ein weiterer Weinländer Gesamtgemeinderat findet die Einladung «nicht gut» und spricht von «Steuergeldverschwendung». Eine Art Amtseinsetzung stehe dem Regierungsrat nicht zu, heisst es aus einer anderen Gemeinde. Drei Gemeindepräsidenten zeigen sich gespalten. So sei die Einladung zwar gut gemeint, sie könne aber falsch verstanden werden. Oder sie sei «sehr ungeschickt» oder schlicht nicht notwendig. Ein Gemeindepräsident sagt, Fehrs an sich positive Einladung habe eher den Eindruck eines «Marschbefehls» hinterlassen.

Neutral, keine Kritik mehr

Zurück zu Oberstammheim und Kantonsrat und Gemeindepräsident Martin Farner. Der Präsident wurde nicht zur Umfrage eingeladen, weil er seine Meinung ja bereits in der kantonsrätliche Anfrage dargelegt hat. Doch offenbar wurde die «Landbote»-Umfrage der Gemeinde Oberstammheim zugespielt, welche dann die Fragen auch beantwortet hat: Man werde zwar an Fehrs Feier nicht teilnehmen, die Einladung selber beurteilt man als neutral – kein Wort der Kritik mehr. (Landbote)