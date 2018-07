Farner will (wohl) in den Regierungsrat

Der Oberstammer Gemeindepräsident und FDP-Kantonsrat Martin Farner wird seit längerem als möglicher Nachfolger von Regierungsrat Thomas Heiniger gehandelt. Nun scheint einer Kandidatur nichts mehr im Wege zu stehen: «Es ist Zeit für etwas Neues», sagt Farner. Er trete deshalb bei den Wahlen in der frisch fusionierten Gemeinde Stammheim diesen Herbst nicht an. Damit hätte er genug Zeit, um im Frühjahr 2019 für den Regierungsrat zu kandidieren. Öffentlich festlegen will sich Farner allerdings noch nicht. Er werde am 11. Juli über seine weitere politische Zukunft informieren, sagt er. Klar sei für ihn, dass er politisch aktiv bleiben werde. «Ich fühle mich geehrt, wenn ich mit einer Regierungsratskandidatur in Verbindung gebracht werde», sagt er zudem.

Eine Perspektive könnte für den langjährigen Gemeindepräsidenten auch ein Sitz im Nationalrat sein. Denn er liegt derzeit auf dem ersten Ersatzplatz. Dennoch sagt Farner: «Im Fokus stehen für mich derzeit die Kantonsratswahlen im Frühling 2019.»

«Ich fühle mich geehrt, wenn ich mit einer Regierungsratskandidatur in Verbindung gebracht werde.»Martin Farner

Als aussichtsreicher Kandidat für den Regierungsrat wird in der Region auch FDP-Kantonsrat Thomas Vogel aus Illnau-Effretikon gehandelt. Der Jurist bekräftigte diesen Frühling, dass ihn das Amt reizen würde.

Zehn Bewerber für fünf Sitze

Ein spannender Wahlkampf zeichnet sich auch in Stammheim ab. Obwohl Martin Farner nicht kandidiert, bewerben sich zehn Personen um Sitze im fünfköpfigen Gemeinderat, darunter auch zwei Frauen. Aus allen drei ehemaligen Gemeinden stellen sich Kandidaten zur Verfügung. (Landbote)