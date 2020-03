Fast nur Rauschen am Rheinfall

Der Kopf des Mannes ist leicht gesenkt. Mit zügigen Schritten klappert er mit seinen Stöcken hinauf Richtung Schloss Laufen. Er sei auf seinem täglichen Rundgang am Rheinfall, sagt er. «Die Stimmung ist heute sehr bedrückend. Man trifft niemanden mehr.»

Nur einen Touristen habe er an diesem Mittwochvormittag bisher aus der Ferne gesehen. «Die Leute halten sich offenbar an die Anweisungen der Behörden. Ich finde das hervorragend.» Auch er verlasse seinen Wohnort in Dachsen fast nur noch für seinen Rundgang und einmal in der Woche für einen Einkauf. Dann verabschiedet er sich eilig.

Auf der Heimreise

Weiter unten ist das tiefe, eintönige Rauschen des Wasserfalls zu hören. Auf dem Weg zum verlassenen Schiffsteg kommen uns Eleonie Link und Simon Misiak entgegen. Sie seien vergangene Woche in den Ferien in Zürich gewesen, sagen sie. Auf der Heimreise mit dem Auto hätten sie nun kurz haltgemacht, um den Rheinfall zu sehen.

«Sehr eindrücklich. Schade, dass alle Rundgänge abgesperrt sind.» Sorgen wegen des Coronavirus machen sie sich keine. «Wir halten Abstand.»

Eleonie Link und Simon Misiak besuchten den Rheinfall auf ihrer Heimreise.

Sobald die beiden weg sind, kehrt Stille ein. Ein Haubentaucher schwimmt im aufgewühlten Wasser und taucht immer wieder für längere Zeit ab. Niemand stört ihn bei der Nahrungssuche.

Auch der Kormoran hat heute keine Konkurrenz. Die Fischer, die manchmal auf der gegenüberliegenden Seite angeln, sind nicht da, um ihm Fische abzujagen. Am Ufer zwitschern Kohlmeisen, und der Fluss schimmert fast türkis in der Sonne, dennoch wird die Stimmung am Rheinfall je länger, je beklemmender. Das Fehlen der Leute macht es gerade an diesem Ort nochmals deutlich: Die Situation ist aussergewöhnlich, auch wenn der Fluss donnert, als wäre alles wie immer. Eine Joggerin, die vorbeirennt, sagt: «Einsam hier.» Reden will sie nicht, trotz grossem Sicherheitsabstand.

Immerhin ist oben im Schloss ein bisschen Betrieb. Handwerker gehen ein und aus, einer werkelt an einem Gemälde. Auskunft geben will aber niemand, auch nicht von der Geschäftsleitung. Man habe keine Zeit, heisst es nur. Es sind harte Zeiten für Gastronomen.

Draussen ist alles abgesperrt, und das bei schönstem Frühlingswetter. Bis am 19. April ist auch die Schifffahrt am Rheinfall eingestellt. Wie für alle anderen sei es für die Betreiberfirma derzeit eine schwierige und spezielle Situation, sagt Regula Bächtold von der Werner Mändli AG. Mehr will sie seitens der Firma nicht mitteilen.

Eine spezielle Aktion hat sich die Schifffahrtsgesellschaft Züri-Rhy ausgedacht. Sie schenkt allen, die bis am 19. April einen Gutschein bestellen, eine Tageskarte für ein Kursschiff. Damit man sich umso mehr auf den Saisonstart freuen könne.

Kein Durchkommen mehr

Ein gutes Stück weiter flussabwärts vom Rheinfall her gesehen, ist es seit kurzem ebenfalls nochmals etwas ruhiger geworden. Die Grenzwache hat die Zollbrücke von Rheinau nach Deutschland temporär abgesperrt. Normalerweise ist der unbewachte Übergang beliebt bei Einkaufstouristen, die nach Jestetten oder Lotstetten wollen.

Jetzt spannen sich Absperrbänder quer über die Strasse. Auf deutscher Seite versperrt ein Gitter den Zugang. Die Schweiz hat vielerorts solche kleineren Übergänge geschlossen, damit man schweizweit die Grenzen kontrollieren kann. Der Verkehr soll sich auf grössere Übergänge konzentrieren. Stille macht sich entlang des Rheins breit.