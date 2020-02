Feuerwehr rettet Fasnachtsfeuer

Die Rheinauer feiern ihre Fasnacht jeweils mit einer Bögg-Verbrennung und einem Fasnachtsfeuer auf der Gotthardwiese. Am Sonntagabend trug der starke Wind die Funken aber weiter in Richtung Hecken und Bäume.

Nebst Fasnächtlern waren deshalb auch ein Dutzend Feuerwehrleute der Feuerwehr Weinland auf Platz, mit zwei Fahrzeugen. Das mag übertrieben scheinen, sagt Martin Jaun, Zugführer Rheinau auf Anfrage. Aber: Das sei die kleinstmögliche Alarmgruppe.

Fasnachtsfeier konnte weiter gehen

Werde via Notruf 118 ein Brand gemeldet, erfolge der Alarm nach Stichworten. Am Sonntag sei «Heckenbrand» genannt worden, woraufhin der Zug Rheinau mit einem eigenen Einsatzfahrzeug sowie ein Tanklöschfahrzeug aus dem Stützpunkt in Marthalen ausrückten.

Die Feuerwehrleute vor Ort hätten Bäume und Hecken gewässert, damit die Flammen nicht weiter übergreifen, so Jaun weiter. So musste weder dem Fasnachtsfeuer noch der Fasnachtsfeier der Garaus gemacht werden.