Fischer will in Stammheim Gemeindepräsident werden

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt: Um das Schulpflegepräsidium der neuen Gemeinde Stammheim wird es eine Kampfwahl geben. Und nun gibt es auch noch eine Kampfwahl ums Präsidium des Gemeinderates. Das Überraschende dabei ist, dass Andreas Fischer, Noch-Schulpflegepräsident, nun als Gemeindepräsident kandidiert. Damit tritt er am 23. September gegen den Oberstammer Gemeinderat Hansruedi Langhart an.

Fischer betont in seiner Medienmitteilung den Begriff «Einheit», indem er ihn in Grossbuchstaben geschrieben hat. «Ich finde es wichtig, dass in der neuen Gemeinde eine EINHEIT entsteht und dass ein fairer und respektvoller Umgang geschaffen wird», so Fischer. Seine Erfahrung der letzten zehn Jahre in der Schulpflege, davon vier Jahre als deren Präsident sowie die Mitarbeit in der Steuerungsgruppe der Fusion «geben mir das nötige Feingefühl». Die dadurch erworbenen Kenntnisse der politischen und der pädagogischen Seite seien nötig, um eine Einheitsgemeinde erfolgreich zu bilden.

Frist läuft am Samstag ab

Die neue Einheitsgemeinde startet per 1. Januar 2019. In dieser Gemeindeform ist die Schule keine eigenständige Gemeinde mehr. Fischer und die Schulpflege waren entsprechend gegen die Fusion mit den drei Politischen Gemeinden Waltalingen, Ober- und Unterstammheim. Auch die Gemeinderäte von Ober- und Unterstammheim lehnten einen Zusammenschluss ab. Einzig der Waltalinger Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskommissionen im Tal sprachen sich für eine Fusion aus.

Der Gemeindepräsident von Waltalingen, Martin Zuber, gab erst kürzlich bekannt, dass er für kein Amt kandidiert. Was die beiden anderen Gemeindepräsidenten, Werner Haltner von Unterstammheim und Martin Farner von Oberstammheim, vorhaben, ist bis heute nicht bekannt. Die Meldefrist für offizielle Kandidaturen endet am kommenden Samstag. (Landbote)