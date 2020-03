Freie Fahrt trotz Grenzschliessung

Die Grenzen sind dicht. Was im Nachkriegseuropa lange undenkbar schien, trat am Montagmorgen, 8 Uhr, ein. Einfach so. Deutschland entschied sich wegen der Corona-Pandemie, den Personenverkehr mit seinen Nachbarstaaten stark einzuschränken. So auch in Rheinau, wo die Alte Zollbrücke die Länder verbindet. Über die Grenze darf nur noch, wer einen «triftigen Reisegrund» hat. Was das genau bedeutet, weiss man in Deutschland selber noch nicht so genau. Berufspendlerinnen und –Pendler dürfen jedenfalls noch über die Grenze. Und: Für den Warenverkehr gilt die Regelung nicht.

Gegen 11 Uhr am Montagmorgen ist es jedenfalls ruhig an der Rheinauer Brücke. Die Atmosphäre hat nichts von Abriegelung und Grenzschliessung, eher von stillem Idyll. Die Frühlingssonne spielt auf dem Rhein. Auf deutscher Seite liegt weder ein Schlagbaum über der Strasse noch stehen Beamte, die den Verkehr kontrollieren. Dass der Übertritt eingeschränkt ist, scheint aber bekannt. Ein schwarzer Kombi mit Zürcher Nummer kommt die Strasse herunter und bremst in der Kurve vor der Brücke ab, während der Fahrer ein wenig argwöhnisch durch die Windschutzscheibe auf die deutsche Seite herüberspäht. Alles sauber. Der Kombi beschleunigt und passiert den Rhein unbehelligt.

Eher Unannehmlichkeit denn Problem

Früher am Morgen sei der deutsche Zollposten allerdings sehr wohl besetzt gewesen, weiss die Wirtin vom nahen Gasthaus zum Salmen. Für sie ist die Grenzschliessung kein Grund zur Sorge, sie geschäfte nicht schlechter deswegen. Mehr Sorgen bereitet der Bundesrat, der am Montag wohl wieder über neue Massnahmen entscheiden wird, die auch das Wirtshaus betreffen können. Ähnlich tönt es am Seniorenstammtisch. Dass Deutschland zu ist, führt für viele eher zu Unannehmlichkeiten als zu unlösbaren Problemen. In die Apotheke nach Jestetten kann man nicht mehr, auch nicht zum Zahnarzt. Ein pensionierter Zöllner hat einen Sohn im schaffhausischen Klettgau. Ob er für den Familienbesuch noch durch Deutschland fahren darf, weiss er nicht. Die Situation ist neu. An eine ähnliche Situation wie sie heute herrscht, kann sich selbst der ehemalige Zöllner nicht erinnern.

Akuter sind für die Senioren Fragen des täglichen Lebens in der Schweiz. Etwa, ob sie noch Beerdigungen besuchen können. Und ob es heute wohl für einige Zeit das letzte Mal sein wird, dass sie sich an ihrem Stammtischen treffen. Noch nehmen sie die Situation aber mit Humor. «Prost», hält einer sein Glas in die Höhe, «lasst uns das Corona runterspülen.»