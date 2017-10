Fünfter Heimleiter am Ruder

Nach einem «aufwändigen Bewerbungsverfahren» habe die Heimkommission des Zentrums für Pflege und Betreuung Weinland (ZPBW) einen neuen Heimleiter gewählt. Das teilte die Kommission am Mittwochabend mit. Der neue Heimleiter ist Ralph Hug aus Dachsen mit Jahrgang 1962. Er tritt die Stelle am 1. Februar 2018 an.

Bis dahin leitet Fredy Frei das Heim weiterhin interimistisch. Er hatte die Leitung Mitte Mai 2017 übernommen. Hug wird somit der fünfte Heimleiter in knapp drei Jahren sein.

«Reiche Führungserfahrung»

Mit Hug sei ein «erfahrener Manager» ausgewählt worden, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Bereits an der letzten Delegiertenversammlung Ende September sagte Heimkommissionspräsident Andreas Kleeli, dass die Anstellungskriterien für die neue Heimleitung mehr Richtung «unternehmerische Fähigkeiten» verschoben worden seien («Landbote» vom 29. September). Hug bringe, «neben viel Lebendigkeit im menschlichen Umgang», eine «reiche Führungserfahrung» mit. So habe er bereits zwischen 2004 und 2012 das Alters- und Pflegeheim in Schleitheim SH «erfolgreich» geführt. Danach kehrte Hug zurück in die Privatwirtschaft, wo er im Industriebereich eine «verantwortungsvolle Kaderposition» innehatte. Hug ist in Marthalen aufgewachsen, verheiratet und Vater von vier erwachsenen Kindern.

«Mehrheitlich bewältigt»

Mit der Anstellung Hugs könne ein «stabilisierender Übergang» gewährleistet werden. Der interimistische Heimleiter Frei habe mit «klarer Führungsarbeit» den Boden für erneuerte Strukturen gelegt und eine «wohlwollende Umgangskultur» geprägt. Die Heimkommission geht davon aus, dass mit dem Jahresabschluss 2017 «auch die finanziellen Nachwirkungen der vergangenen Ereignisse mehrheitlich bewältigt» sein sollten. Die Rekrutierung einer neuen Leitung Pflege und Betreuung ist noch im Gange. Auch diese Funktion wird weiterhin interimistisch belegt.

An der letzten Delegiertenversammlung wurde bekannt, dass dem Heim für dieses Jahr ein Defizit von 750 000 Franken drohen könnte. Ausserdem soll für 50 000 Franken eine Betriebsanalyse durchgeführt werden. Und auch der Bezirksrat hat laut Kleeli eine Sonderprüfung der finanziellen Vorgänge der letzten Jahre angeordnet. Nach der Pensionierung des langjährigen Heimleiters im Frühling 2015 kam es im ZPBW zu mehreren Kündigungswellen beim Personal. Entsprechend viele temporäre Mitarbeitende mussten daraufhin eingestellt werden. Das Heim wird von den sechs Weinländer Gemeinden Benken, Marthalen, Ossingen, Rheinau, Trüllikon und Truttikon getragen. (Landbote)