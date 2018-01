Fusionsbudget genehmigt

Im letzten Jahr vor der Verschmelzung mit Oberstammheim und Waltalingen kann die Finanzverwaltung von Unterstammheim ihrer Bevölkerung ein Steuergeschenk machen: Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde verbleibt zwar bei 50 Prozent, doch die Schulgemeinde Stammertal hat ihren Steuerfuss von 72 auf 68 Prozent gesenkt. Der Gesamtsteuerfuss von Unterstammheim beträgt somit für nächstes Jahr neu 118 statt 122 Prozent. 116 Stimmberechtigte genehmigten an der Bächtelistagsversammlung das Budget für das Jahr 2018, samt Ergänzungsantrag für die Fusionskosten, wie Gemeindeschreiber-Stellvertreter Christian Noth auf Anfrage sagte. Für den Gemeindehaushalt sind im letzten selbstständigen Jahr Ausgaben von 5,72 Millionen Franken und ein Plus von 137 000 Franken vorgesehen. Investitionen sind in der Höhe von 1,3 Millionen Franken geplant.

Wenig Jungbürger

Auch das zweite Traktandum haben die Stimmberechtigten einstimmig genehmigt, wie Noth sagte. Gutgeheissen wurde demnach die Einbürgerung einer Frau aus Deutschland. Darüber hinaus konnte Gemeindepräsident Werner Haltner an der letzten Budgetversammlung der Gemeinde fünf von insgesamt 16 Jungbürgerinnen und Jungbürgern begrüssen. (dt)