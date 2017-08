Geballte Frauenpower auf dem Land

Truttikon hebt sich von anderen Gemeinden im Kanton Zürich ab. Hier lebten Ende 2016 mehr Frauen als Männer. Die Zahl sticht in der Statistik heraus: Die 469-Seelen-Gemeinde hat einen Frauenanteil von 52,7 Prozent. 247 Frauen haben sich hier niedergelassen oder sind hier ge­boren. Einen minimal höheren Frauenanteil hat im Kanton ­Zürich mit 52,8 Prozent nur noch Rifferswil im Säuliamt.

Warum der Frauenüberhang in der Weinländer Gemeinde so hoch ist, darüber kann Gemeindeschreiberin Verena Siegwart nur spekulieren. «Rein gefühlsmässig gibt es in der Gemeinde derzeit mehr Mädchen als Buben», sagt sie. «Und wir haben einen gut funktionierenden Frauenverein.»

«Meines Erachtens sind solche Zahlen bei Gemeinden mit weniger als 1000 Einwohnern nicht aussagekräftig»Verena Siegwart, Gemeindeschreiberin Truttikon

Dies könne aber kaum der ­ausschlaggebende Grund sein. Es komme sehr darauf an, wann man die Einwohnerzählung vornehme. Denn bei wenigen Einwohnern wie in Truttikon würde sich der Anteil rasch wieder ändern. «Meines Erachtens sind solche Zahlen bei Gemeinden mit weniger als 1000 Einwohnern nicht aussagekräftig», sagt sie.

Denn melden sich beispielsweise drei Zuzüger auf der Gemeinde an und kommen zur gleichen Zeit zwei Buben zur Welt, dann verringert sich der Frauenanteil bereits um 1 Prozent.

Mit 51,7 Prozent stünde Truttikon kantonsweit aber immer noch auf Platz zwei. Den dritten Platz mit 51,4 Prozent belegt Henggart. Insgesamt leben dort 2240 Menschen. Damit in Truttikon die Prozentzahl also auf die andere Seite kippt, müssten 26 Buben ­geboren werden, 26 Männer zuziehen oder 26 Frauen sterben.

In Städten leben mehr Frauen

Gemeindepräsident Sergio Rämi gesteht, dass der Gemeinderat regel­mässig darüber sinniere, «war­um wir derart frauenlastig sind». Und zwar jedes Mal, wenn die neuen Zahlen vorlägen. Denn naturgemäss ist es so, dass in ländlichen Gegenden weniger Frauen leben als in den Städten. Aus dem einfachen Grund, weil frauenspezifische Tätigkeiten im Gesundheitssektor, Verkauf und in der Administration eher in den Städten angesiedelt sind. Jobs in der Industrie und Landwirtschaft hingegen konzentrieren sich auf ländliche Gegenden.

Zu einer Erklärung ist der Truttiker Gemeinderat nicht gekommen. «Wahrscheinlich ist es eine Kombi­nation von allem», sagt Präsident Rämi. Fest steht, dass die Zahl der Vollzeit-Landwirtschaftsbetriebe in den letzten rund 40 Jahren von 31 auf 15 gesunken ist.

Trotz des Frauenüberhangs ist der Gemeinderat derzeit ein ­reines Männergremium. Das war aber nicht immer so. Zwischen 2002 und 2014 leitete eine Frau, Jolanda Derrer, die Geschicke der Gemeinde. Sollte sich bei den kommenden Erneuerungswahlen erneut eine Frau zur Ver­fügung stellen, «nehmen wir sie gerne», sagt Rämi.

Volken ist das Schlusslicht

Am anderen Ende der Rangliste steht Volken. Dort leben am ­wenigsten Frauen im Kanton ­Zürich. Von 336 Einwohnern sind 159 weiblich (47,3 Prozent). Das sei in etwa schon immer so gewesen, sagt Gemeindepräsident Martin Keller.

Beunruhigen würde ihn das nicht. Er selbst ­habe eine Auswärtige, eine Innerschweizerin, geheiratet. «Und mit zwei Töchtern schon viel zur Erhöhung des Frauenanteils beigetragen», sagt er scherzend. Soviel er wisse, sei der jüngste Zuwachs in der Gemeinde ein Mädchen. «Wir sind auf gutem Weg.»

Als er hört, dass Truttikon einen Frauenüberhang hat, schlägt er augenzwinkernd vor: «Dann können wir ja fusionieren.» In der Tat würde es dann fast aufgehen: 406 Frauen stünden 399 Männern gegenüber.

Der Anteil an Frauen im Kanton und in der Schweiz ist übrigens tiefer als in Truttikon: In Zürich sind es 50,3 Prozent, in der Schweiz 50,5 Prozent. Letztere Zahl stammt allerdings aus dem Jahr 2015.

(Der Landbote)