Gemeinderat hört auf Verkehrsexperten

Wegen teils gravierender Sicherheitsdefizite im Andelfinger Ortskern will der Gemeinderat die bestehende Tempo-30-Zone beim Marktplatz auf Teile der Humlikoner- und Landstrasse ausdehnen. Die SVP Andelfingen ist dagegen. Laut eigenen Angaben hatte die Partei an ihrer vorletzten Generalversammlung das Vorhaben der Andelfinger Exekutive einstimmig abgelehnt. Danach verschickte die SVP einen Umfragebogen an alle Haushalte in der Weinländer Gemeinde.

Andelfinger Dorfkern - die wichtigsten Strassen.

Das Resultat der Umfrage hat die Andelfinger SVP letzten Freitag dem Gemeinderat überreicht. Zwar wurden Medien zum Anlass eingeladen, nicht aber der «Landbote». Die Einladung sei «wohl leider vergessen gegangen», schreibt SVP-Vorstandsmitglied Irina Pletscher auf Anfrage dieser Zeitung.

«Status quo beibehalten!»

Nach Angaben der Partei nahmen 285 Personen an der Umfrage teil, wobei 82,5 Prozent gegen die Einführung der Tempo-30-Zone gestimmt hätten. Die Antwort der Andelfinger Bevölkerung sei «repräsentativ, klar und eindeutig», schreibt die SVP in einem Informationsschreiben an ihre Mitglieder. Die Beteiligung an der Umfrage entspreche 12,9 Prozent der Andelfinger Bevölkerung, was ein «sehr hoher Rücklauf» sei. Da durchschnittlich zwischen 80 und 100 Personen die Andelfinger Gemeindeversammlungen besuchen würden, «ist die Umfrage damit auch sehr gut demokratisch legitimiert».

Auf der Landstrasse soll nur noch 30 km/h gefahren werden. Bild: mas

Was die SVP hierbei allerdings nicht schreibt: Sie lud ausdrücklich auch Ausländer und Minderjährige ein, die an den Gemeindeversammlungen gar nicht stimmberechtigt sind. Das Fazit der Partei nach der Umfrage lautet: «Die Andelfingerinnen und Andelfinger wollen keine Tempo-30-Zone auf der Hauptverkehrsachse. Die Andelfinger Bevölkerung möchte den bewährten Status quo beibehalten!» Der Gemeinderat soll das «klare Votum» berücksichtigen und das Projekt beenden. Mit den so eingesparten Kosten von 120000 Franken sollten stattdessen die Steuern um ein bis zwei Prozentpunkte gesenkt werden.

«Defizite ausgeblendet»

«Die SVP blendet die Sicherheitsdefizite leider notorisch aus», sagt Andelfingens Gemeindepräsident Hansruedi Jucker, «was der Gemeinderat in seiner Verantwortung als Behörde nicht kann, nicht darf und auch nicht will.» Auch auf dem Flugblatt zur SVP-Umfrage würden diese Defizite fehlen. Tatsächlich richteten sich die auf dem Umfragebogen aufgeführten Argumente alle gegen Tempo 30.

«Einzelne Personen zweimal an der Umfrage mitgemacht haben»Hansruedi Jucker, Gemeindepräsident Andelfingen

Eine erste kurze Durchsicht der Umfrageergebnisse, so Jucker, habe auf Anhieb ergeben, «dass einzelne Personen zweimal an der Umfrage mitgemacht haben». Darunter sei auch ein SVP-Vorstandsmitglied. Insofern sinke der Wert dieser Umfrage zusätzlich. Und: Rund 88 Prozent der Bevölkerung hätten nicht mitgemacht.

Die von Fachleuten festgestellten «zahlreichen und zum Teil gravierenden Sicherheitsdefizite» würden den Gemeinderat bei seiner Entscheidungsfindung leiten, sagt Jucker. Die Bevölkerung und das Verkehrsaufkommen samt Lastwagenverkehr hätten in Andelfingen stark zugenommen. Der Kanton rechnet in den nächsten 10 bis 15 Jahren mit einer weiteren Verkehrszunahme um etwa 50 Prozent. Um die rund 20 Sicherheitsdefizite im Ortskern zu entschärfen, schlägt auch die Kantonspolizei Tempo 30 als geeigneteste Massnahme vor.

So ist zum Beispiel bei einem hohen Velo- und Lastwagenanteil die Strassenbreite mancherorts zu gering, und teilweise ist nur einseitig ein Trottoir vorhanden. An mehreren Stellen sind zudem die Sichtweiten zu gering. Der Andelfinger Gemeinderat will versuchen zu erreichen, dass auf die Aufhebung einiger Zebrastreifen und den Einbau von Schwellen verzichtet werden kann. Beispiele etwa aus der Stadt Winterthur zeigen, dass Fussgängerstreifen in Tempo-30-Zonen sehr wohl bewilligt werden können.

«Keinen Einfluss»

Das kantonale Gemeindeamt stützt den Andelfinger Gemeinderat dahingehend, dass er in diesem Fall alleine die Kompetenz hat zur Einführung von Tempo 30, eine Volksabstimmung sei rechtlich nicht zulässig. Am erwähnten Medienanlass letzten Freitag sagte Gemeindepräsident Jucker laut den «Schaffhauser Nachrichten»: «Das Umfrageergebnis hat keinen Einfluss auf unsere Entscheidung.»