Gleichmässig pflügen unter strengen Blicken

Die beiden Schweizer Vertreter an der diesjährigen Europameisterschaft im Pflügen sind schnell auszumachen am Sonntag. Am Rande der Wettkampffelder von Beat Sprenger aus Wintersingen BL und dem Neeracher Peter Ulrich hat sich eine grosse Menschenmenge angesammelt. 23 Fahrer aus zwölf Nationen messen sich im Pflügen zum ersten Mal seit 1999 wieder in der Schweiz.

Seit einer Woche sind sie vor Ort, haben ihre Pflüge dem Wettkampffeld entsprechend eingestellt und mehrfach trainiert. Die Fahrer bringen jeweils nicht nur ihre eigenen Traktoren mit an die Wettkämpfe, sondern auch ihre eigenen Teams. So wird Michael Chappell aus England von seinem Coach angefeuert. Aus Yorkshire ist dieser angereist und war für den reibungslosen Transport von Traktor und Pflug verantwortlich.

Das Wettpflügen führt Jonathan Hopkins und seinen Schützling um die Welt – und nun auch zum ersten Mal in die Schweiz. «Sehr, sehr gut» gefalle es ihnen hier, sagt er und konzentriert sich wieder auf die letzten und entscheidenden Furchen von Michael Chappell.

Auf fünf Zentimeter genau

Auch die Besucher verfolgen die Arbeit der Fahrer mit grossem Interesse und fachkundigen Diskussionen. Die Bewertung durch die Jury-Mitglieder erfolgt nach strengen Richtlinien. Möglichst gerade, stets gleich tief und sauber ausgeräumt sollen sie sein, die Furchen, die der Pflug hinterlässt. Dafür ist präzises Handwerk gefragt.

Nur schon das Geradeausfahren mit Blick zurück will geübt sein. Nach jeder Wende wird der Pflug neu eingestellt – auf fünf Zentimeter genau pflügen die Teilnehmer. Die Wettkampf-Pflüge lassen sich sehr fein einstellen – mit herkömmlichen liesse sich an einer Europameisterschaft nicht viel ausrichten.

Das Niveau ist hoch, vor allem auch aus technischer Sicht. Ein Hydraulikschlauch ist geplatzt am Samstag. Innert Minuten wurde dieser von einem Techniker-Team ersetzt. «Das ist wie in der Formel 1», erklärt OK-Präsident Hansjörg Walter. «Die Techniker stehen stets bereit, um nötigenfalls eingreifen zu können. Schliesslich gilt es, die Wettkampfzeit einzuhalten», so der Thurgauer SVP-Nationalrat.

Dem Boden Sorge tragen

Auch wenn sich das Wettpflügen nicht ganz mit der normalen Arbeit eines Landwirten vergleich lässt, ist die Europameisterschaft dennoch ein guter Anlass, um die Bedeutung des Pflügens aufzuzeigen. «Wir können hier besonders gut demonstrieren, wie sorgfältig Landwirte mit dem Boden umgehen.

Ganz wichtig ist es, die richtige Pflugtiefe zu wählen, um die Ernterückstände vollständig mit der Erde zu vermischen», sagt Walter weiter. Heute pflüge man eher flach, um so wenig Humus wie möglich zu bewegen. «Die Erde ist Grundlage für Leben, Ernährung und Fruchtbarkeit. Ihr gilt es Sorge zu tragen und sie daher möglichst nachhaltig zu bewirtschaften», bringt der ehemalige Präsident des Schweizerischen Bauernverbandes die Arbeit der Landwirte auf den Punkt.

Diese Arbeit findet am Wochenende in Diessenhofen grossen Anklang. Nicht nur bei den Kennern der Branche. Besucher jeden Alters sind auf dem Festgelände unterwegs und bestaunen die ausgestellten Traktoren in allen Grössen und die zahlreichen alten Landmaschinen.

Die Festwirtschaft ist gut besetzt am Sonntagmittag. Und dank Wetterglück und musikalischer Begleitung lässt sich bestens fachsimpeln und die Gesellschaft geniessen. Auch wenn die Küche dadurch gefordert ist. Das «Pflügersteak» gehört an der Europameisterschaft im Pflügen schliesslich dazu.

(Der Landbote)